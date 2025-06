WHO varuje před dopady změny klimatu na zdraví v Evropě a zakládá komisi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Evropa se otepluje nejrychleji ze všech regionů, přičemž v letech 2022 až 2023 zemřelo kvůli horku v pětatřiceti evropských zemích přes 100 000 lidí. Vyplývá to z tiskové zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO), která včera také oznámila vznik nové komise. Ta se má zabývat změnami klimatu společně se zdravím a poskytovat relevantní doporučení pro zdravotnické systémy."Klimatická krize je zdravotní krizí. Už nás zabíjí a bez urgentních opatření se to ještě zhorší," uvedl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge. "Naše zdravotnické systémy jsou už nyní pod tlakem, ale mohou být také součástí řešení," dodal Kluge, který oznámil vznik takzvané Panevropské komise pro klima a zdraví ( PECCH ).

Komise, v jejímž čele stane bývalá islandská premiérka Katrín Jakobsdóttirová, má podle Klugeho vypracovat finančně dostupná doporučení pro zdravotnické systémy s ohledem na změny klimatu, aby byly odolnější nebo snížily vlastní emise. "Komise prozkoumá škálu nových i stávajících řešení v oblasti zdravotnictví. Od snižování množství odpadu přes budování energeticky úsporných zařízení až po záchranu životů prostřednictvím systémů včasného varování před horkem," dodal.

Evropa je podle WHO nejrychleji se oteplujícím ze všech regionů, které tato organizace pokrývá. Téměř každý ukazatel týkající se klimatu a zdraví - od úmrtnosti související s horkem až po klimatickou úzkost - se zhoršuje, varuje tisková zpráva. Termín klimatická úzkost se obvykle používá pro psychické reakce na změnu klimatu a další problémy životního prostředí.

"Rok 2024 byl nejteplejším v historii měření a v tomto století se rychle ženeme ke katastrofickému nárůstu globálních teplot o tři stupně Celsia. V letech 2022 a 2023 zemřelo v důsledku horka dohromady více než 100 000 lidí ve 35 zemích evropského regionu," uvedla Jakobsdóttirová. WHO pak dále ve své zprávě píše, že kvůli znečištěnému ovzduší umírá sedm milionů lidí ročně na celém světě, včetně půl milionu obyvatel Evropy.

Podle agentury Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus byl rok 2024 celosvětově nejteplejším rokem v historii měření, průměrná globální teplota dosáhla 15,10 stupně Celsia. Loňský rok byl podle této agentury nejteplejším v historii také pro Evropu, s rekordními teplotami na téměř polovině kontinentu a s rozsáhlými záplavami zejména v jeho západní části.

Navzdory přibývajícím důkazům o existenční hrozbě, kterou změna klimatu představuje pro společnost, politická opatření - včetně těch ve zdravotnictví - jen stěží odpovídají tomu, co je potřeba k ochraně lidí a planety, uvádí WHO. Průvodní jevy změny klimatu mají podle Světové zdravotnické organizace rozsáhlý dopad na duševní i fyzické zdraví lidí, což odčerpává z už tak přetížených zdravotnických systémů a rozpočtů další zdroje.

