Povinnou možnost přenosu lodí u jezu žádají od poslanců vodáci

Nyní se většinou přechází přes pozemky okolních majitelů, dokud se nemůže znovu sestoupit k řece. "Mnohdy se jedná o dramatické a vyhrocené situace a je zaznamenán i případ, kdy po skautském oddílu střílel majitel malé vodní elektrárny ze vzduchovky, když vedoucí s dětmi odmítl tahat lodě 400 m neschůdným terénem," uvádí asociace.

Majitelé pozemků v okolí jezů by měli mít povinnost nechat vodáky přenést lodě. Sněmovnu o zařazení této novinky do novely vodního zákona žádají vodácké a turistické organizace, uvedla Asociace vodní turistiky a sportu. Novela je v Poslanecké sněmovně před finálním hlasováním. Změny do novely načetl poslanec Jakub Janda (ODS), zjistila ČTK na stránkách sněmovny.

"Často se na řekách objevují situace, kdy se přijede po veřejné vodní cestě k příčné překážce, kterou nelze nijak překonat, a to ani po břehu. Oplocení díla obvykle zasahuje až do vody a znemožňuje výstup, případně opětovný nástup a ještě je doplněno cedulemi Zákaz vstupu. Co má ale dělat vůdce plavidla, pokud přijede po veřejné vodní cestě?" ptá se předseda asociace Petr Ptáček. Asociace podle zprávy zastupuje na 685 000 osob z organizací Junák - český skaut, Klub českých turistů, Český svaz kanoistů, Svaz vodáků ČR a další.

Poslanci k novele vznesli tři desítky pozměňovacích návrhů, další návrhy vzešly ze sněmovních výborů. Zákon má mimo jiné umožnit vznik ústřední komise a krajských komisí, které by v době sucha mohly například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Novela také definuje, co je sucho a co je stav nedostatku vody. Suchem se bude rozumět hydrologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu, který vzniká kvůli nedostatku srážek a projevuje se poklesem průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních vod. Stavem nedostatku vody se bude rozumět dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod a kdy je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a provádět další opatření.

