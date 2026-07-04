Povodí Labe by chtělo korytu Lužické Nisy v Liberci vrátit přírodní charakter
Náplavka byla součástí úprav dolního centra Liberce, kterou Liberecký kraj zahájil v roce 2014, když koupil od VÚTS (dříve Výzkumný ústav textilních strojů) budovy a pozemky v sousedství svého sídla. Za areál o rozloze více než 11 000 metrů čtverečních zaplatil 125 milionů korun. Další stamiliony investoval kraj do rekonstrukce budov, počátkem roku 2024 dokončil parkovací dům pro 244 aut, díky kterému se uvolnilo okolí krajského sídla, jež do té doby sloužilo hlavně jako parkoviště.
Okolí krajského sídla se změnilo v prostor k relaxaci i setkávání, obnovy se dočkal zanedbaný park. Krajský úřad dostal nový přímý vstup přes lávku, se kterou počítal už původní projekt architekta Zdeňka Plesníka na konci 60. let minulého století. Přibylo schodiště, které umožňuje návštěvníkovi sejít k řece a namočit si nohy ve vodě, stánek s občerstvením a toaletami, vodní prvek i dětské hřiště. Nábřeží zdobí plastika Magdaleny Jetelové v podobě čtyř obřích nohou. Náplavka přišla kraj na 155 milionů korun, v horkých dnech je tam rušno.
Nyní naváže další etapou za 64 milionů korun město Liberec. Firma PK Advisory upraví prostor mezi ulicemi 1. máje, U Nisy a U Jezu a v okolí sídla správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory. Asi nejzásadnější změnou bude zrušení městského parkoviště U Nisy a rozšíření přilehlého parku. Součástí projektu radnice je také vybudování lávky u sídla CHKO, která propojí krajskou část náplavky s tou městskou. Hotovo má být příští rok.
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