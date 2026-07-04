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Povodí Labe by chtělo korytu Lužické Nisy v Liberci vrátit přírodní charakter

4.7.2026 01:50 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Povodí Labe připravuje úpravy koryta Lužické Nisy v Liberci, které mají řece ve městě vrátit přírodní charakter. Dnes řeka v Liberci připomíná spíš průmyslový náhon, řekl ČTK generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. Upravit chce povodí koryto v místech, kde loni dokončil Liberecký kraj úpravy nábřeží a vybudoval náplavku s pobytovými schody a přístupem do vody. Nyní naváže další etapou úprav podél Nisy město Liberec.
 
Projekt Povodí Labe by měl úpravy kolem řeky realizované krajem a městem doplnit, zatím je podle Šebesty ve fázi návrhu. "Budou tam po nějakých 20 metrech udělané prahy a do toho budou zakotvené při březích různě velké balvany," doplnil. Velké balvany budou doplněné menšími, podoba koryta se podle něj bude měnit, jak se kameny budou zanášet. "Ta proudnice se tam trošku rozvlní a nebude to vypadat tak továrně," řekl Šebesta. Úpravy v korytě podle něj nebudou znamenat zvýšené nebezpeční pro lokalitu v případě velké vody.

Náplavka byla součástí úprav dolního centra Liberce, kterou Liberecký kraj zahájil v roce 2014, když koupil od VÚTS (dříve Výzkumný ústav textilních strojů) budovy a pozemky v sousedství svého sídla. Za areál o rozloze více než 11 000 metrů čtverečních zaplatil 125 milionů korun. Další stamiliony investoval kraj do rekonstrukce budov, počátkem roku 2024 dokončil parkovací dům pro 244 aut, díky kterému se uvolnilo okolí krajského sídla, jež do té doby sloužilo hlavně jako parkoviště.

Okolí krajského sídla se změnilo v prostor k relaxaci i setkávání, obnovy se dočkal zanedbaný park. Krajský úřad dostal nový přímý vstup přes lávku, se kterou počítal už původní projekt architekta Zdeňka Plesníka na konci 60. let minulého století. Přibylo schodiště, které umožňuje návštěvníkovi sejít k řece a namočit si nohy ve vodě, stánek s občerstvením a toaletami, vodní prvek i dětské hřiště. Nábřeží zdobí plastika Magdaleny Jetelové v podobě čtyř obřích nohou. Náplavka přišla kraj na 155 milionů korun, v horkých dnech je tam rušno.

Nyní naváže další etapou za 64 milionů korun město Liberec. Firma PK Advisory upraví prostor mezi ulicemi 1. máje, U Nisy a U Jezu a v okolí sídla správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory. Asi nejzásadnější změnou bude zrušení městského parkoviště U Nisy a rozšíření přilehlého parku. Součástí projektu radnice je také vybudování lávky u sídla CHKO, která propojí krajskou část náplavky s tou městskou. Hotovo má být příští rok.

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