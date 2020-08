Povodí Labe opravuje zchátralé labské zdi v Hradci Králové

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní podnik Povodí Labe začal s opravou zdí koryta Labe v centru Hradce Králové. Stavbaři postupně opraví 227 metrů zdí u náplavek na Smetanově a Eliščině nábřeží na obou březích Labe ve směru od Tyršova mostu proti proudu Labe. Až 3,5 metru vysoké zdi z lomového kamene pocházejí z první třetiny 20. století a již jsou v nevyhovujícím stavu. Práce vyjdou na 2,8 milionu korun včetně DPH a měly by být hotové do podzimu příštího roku. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Hana Bendová.

Labské zdi jsou součástí památkově chráněného městského opevnění v rámci městské památkové zóny a Povodí Labe na přípravě opravy spolupracovalo s památkáři. "Zdi jsou dokladem historického vývoje města. Proto je při jejich obnově nutné respektovat původní žulový materiál včetně řemeslného kamenického opracování a zachovat původní vzhled zdění a spárování," řekla Bendová.

Stavbaři z firmy Vektra budou zdi opravovat postupně, pro každý opravovaný úsek si musejí udělat dřevěné pažení pro zajištění zdí. Součástí prací je očištění líce zdí, odstranění graffiti, vysekání všech spár, dozdění kaveren po již vypadlých kamenech.

Hlavní částí prací je celoplošné přespárování zdiva až do hloubky 30 centimetrů. Celkem opravou projede téměř 470 metrů čtverečných zdí. "Pro nové hloubkové spárování byly zvoleny moderní a osvědčené vysokopevnostní malty, které zaručí výrazné prodloužení životnosti jinak kvalitního zdiva z žulových kamenů," uvedla mluvčí. V patě zdí stavbaři také udělají drenážní vrstvu pro lepší odvod dešťových vod. Na závěr zdi dostanou takzvaný antigraffiti nátěr.

Oprava zdí začala na levém břehu u Eliščina nábřeží. V příštím roce by se stavbaři měli přesunou na pravý břeh u Smetanova nábřeží. "Z bezpečnostních důvodů budou během stavby pro veřejnost uzavřeny chodníky bezprostředně nad korunou zdi a také plochy náplavky," uvedla mluvčí.

Loni Povodí Labe v Hradci Králové udělalo opravu soutoku Labe a Orlice. Soutok, který patří k nejznámějším místům ve městě, získal podobu z počátku 20. století. Stavbaři nákladem asi 12 milionů korun bez DPH břehy soutoku upravili a zpevnili kamením. Zároveň vytěžili sedimenty na dně a březích Labe, čímž zvětšili kapacitu koryta.

reklama