Povodí Moravy zavedlo po loňském úhynu ryb na Nových Mlýnech sadu opatření
Povodí postupně zavádí opatření, která ze závěrů studie vycházejí. V nádrži Nové Mlýny státní podnik například pravidelně sleduje základní parametry kvality vody dvakrát denně, o víkendech jednou denně. Monitoring je zaměřený především na teplotu vody, koncentraci rozpuštěného kyslíku a jeho nasycení v celém vodním sloupci.
Pro včasné zachycení případných změn ve vodním prostředí využívá Povodí Moravy také monitoring pomocí dronu. Každý týden mapuje nádrž a nadjezí jezu Bulhary pomocí dronu, což umožňuje sledovat rozsah rozvoje sinic a další změny na celé vodní hladině. Laboratoře státního podniku současně zajišťují pravidelný monitoring kvality vody.
Na řeku Dyji pod nádrží nainstalovalo povodí dva oxymetry, které jsou spolehlivější než doposud používaná technologie. Povodí také instaluje na odtoku z nádrže dvě norné stěny pro případ vzniku a šíření pěny spojené s masivním rozvojem sinic.
"Doporučení odborníků bereme velmi vážně a realizujeme všechna doporučená opatření, která jsou v kompetenci správce povodí. Posílený monitoring nám umožňuje detailně sledovat vývoj situace a včas reagovat na případná rizika. Všechna naměřená data budou sloužit pro vyhodnocování a zpřesňování probíhajících biologických procesů ve zdrži jezu Bulhary. Současně je zřejmé, že skutečné dlouhodobé zlepšení kvality vody je možné pouze při omezení přísunu živin do celého povodí," uvedl generální ředitel státního podniku David Fína.
V letních měsících mohou být pro ryby problémem vysoké teploty v kombinaci s přemnoženými sinicemi. Platí, že čím teplejší je voda, tím méně kyslíku se v ní dokáže rozpustit. V teplé vodě s vysokým obsahem živin, jako je dusík či fosfor, se pak sinice rychle množí. Přes den kyslík sice vytvářejí, ale v noci ho naopak spotřebovávají. A pokud je jich hodně, mohou ho z vody odebrat téměř úplně, což je pro ryby fatální.
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Všechny komentáře (1)
Daniel Fiala18.6.2026 12:59
A Úřad má norné stěny v pohotovosti? Automatizovaný výlov uhynulých těl je s pohořelickými nacvičen? Nádoby na ryby k pitvě nachystány? A sehraný orchestr podle společně odsouhlaseného Havarijního plánu netrpělivě čeká na "dirigenta" a modlí se za studené a deštivé léto ...
Jinak by totiž nezaujatý čtenář mohl nabýt dojmu, že odborníci z Mendelovy university dostali na starosti slunce a vítr, "aby se situace neopakovala".
V Mikulově (2/VI) jsem v přednášce na 3. slajdu napsal:
1. jezdec = povodí znečištěné hlavně fosforem (eutrofizace)
2. jezdec = přehrada je gigantický kultivátor sinic (mělká, teplá, znečištěná)
3. jezdec = zkanalizovaná řeka (zcela degradovaný morfologický stav, MVE)
4. jezdec = výrazné oteplování (rozklad org. látek, dýchání, pokles O2)
Kdo za to může? Člověk, aby ušetřil za čištění odpadů, aby se nebál velké vody, aby vydělával za elektřinu, aby si užíval sportu a zábavy, aby bylo ne dobře, ale lépe!
Na tom snímku byl obraz Benjamina Westa z roku 1796 Death on the Pale Horse.
https://dia.org/collection/death-pale-horse/64796
Do abstraktu jsem napsal: "Na čtyřech jezdcích Apokalypsy není ani tak děsivé to, jak vypadají, ani jaké mají v rukách atributy, ale že se řítí nezadržitelně a všichni čtyři naráz. "
Taková je naděje na tuto další sezonu, která právě začala. A všechno, co jsem řekl mezi úvodním a posledním snímkem, všechno mělo to být pro "nejširší veřejnost". Za pět a půl tisíce lupen.
Takhle vládneme.
P.S. Že propadám beznaději? Naopak! Proto na 1. slajdu přece byla citace: „Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví” a na posledním stálo: „A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál.”
Všechno mezi tím, je jen a jen na nás.