Požár na několik hodin přerušil jednání klimatické konference COP30 před jejím koncem

21.11.2025 08:56 | Belém (Brazílie) (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima / Flickr
Hlavní akce na klimatické konferenci OSN COP30 jsou zrušené po požáru, který zasáhl konferenční areál. Informace byla zveřejněna na jejím portálu. Požár tak komplikuje jednání o závěrečném dokumentu krátce před pátečním oficiálním koncem COP30, uvedlyv prohlášení brazilská vláda a OSN.
 
Před požárem se očekával ve 22:00 SEČ začátek plenární schůze. Akce byla zrušená. Stejně jako další veřejné aktivity, u kterých byl plánovaný videopřenos z Belému. Hasiči v noci vyhodnocovali bezpečnost areálu. Agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj napsala, že formální jednání znovu začnou až v pátek ráno místního času.

Požár podle médií vypukl v modré části areálu v brazilském městě Belém, kam mají vstup jen lidé s akreditací. Hořelo v místě, kde jsou jednací sály a pavilony jednotlivých zemí. To si vyžádalo nejdříve evakuaci místa a pak celého areálu. Na jeho opětovné otevření čekají podle agentury AFP desítky tisíc lidí. Podle aktualizovaných údajů pomoc zdravotníků vyhledalo 13 lidí, kteří se nadýchali kouře.

Brazilský ministr cestovního ruchu Celso Sabino uvedl, že se podařilo požár dostat pod kontrolu. O příčinách zatím nejsou konkrétní informace, podle něj nelze však vyloučit, že oheň způsobil elektrický zkrat. Hasiči později uvedli, že požár vznikl pravděpodobně kvůli problémům s elektrospotřebiči, možná mikrovlnou troubou, uvedla agentura Reuters. Hasiči tvrdí, že dostali požár pod kontrolu za šest minut.

Někteří delegáti se obávají, že požár může zkomplikovat již tak náročná jednání o závěrečném dokumentu. Oficiálně konference COP30 končí v pátek. Dohoda však ještě není uzavřená, takže nelze vyloučit, že konference bude pokračovat i po svém oficiálním konci, což se v minulosti stalo již mnohokrát.

