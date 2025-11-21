Požár na několik hodin přerušil jednání klimatické konference COP30 před jejím koncem
Požár podle médií vypukl v modré části areálu v brazilském městě Belém, kam mají vstup jen lidé s akreditací. Hořelo v místě, kde jsou jednací sály a pavilony jednotlivých zemí. To si vyžádalo nejdříve evakuaci místa a pak celého areálu. Na jeho opětovné otevření čekají podle agentury AFP desítky tisíc lidí. Podle aktualizovaných údajů pomoc zdravotníků vyhledalo 13 lidí, kteří se nadýchali kouře.
Brazilský ministr cestovního ruchu Celso Sabino uvedl, že se podařilo požár dostat pod kontrolu. O příčinách zatím nejsou konkrétní informace, podle něj nelze však vyloučit, že oheň způsobil elektrický zkrat. Hasiči později uvedli, že požár vznikl pravděpodobně kvůli problémům s elektrospotřebiči, možná mikrovlnou troubou, uvedla agentura Reuters. Hasiči tvrdí, že dostali požár pod kontrolu za šest minut.
Někteří delegáti se obávají, že požár může zkomplikovat již tak náročná jednání o závěrečném dokumentu. Oficiálně konference COP30 končí v pátek. Dohoda však ještě není uzavřená, takže nelze vyloučit, že konference bude pokračovat i po svém oficiálním konci, což se v minulosti stalo již mnohokrát.
reklama