Požár v Českém Švýcarsku poničil novou výsadbu, škody budou také na turistické infrastruktuře

6.5.2026 12:32 | CHŘIBSKÁ (ČTK)
Foto | Miloslav Rejha / Wikimedia Commons
Požár v Českém Švýcarsku poničil novou výsadbu a její oplocení, škody budou také na turistické infrastruktuře v okolí Chřibské na Děčínsku. Město začne po likvidaci požáru sčítat škody, budou v řádech statisíců korun, řekl ČTK starosta Jan Machač.
 
Na místě bylo v jednu chvíli přes 540 hasičů s těžkou technikou, která jezdila v obecních cestách. Vrtulníky přistávají na soukromém letišti nad městem, vodu čerpaly i z koupaliště a rybníku. Škody budou sčítat také zemědělci.

Chřibská hospodaří z ročním rozpočtem zhruba 85 milionů korun. Rozpočet Chřibské je letos napjatý, vypořádat se už muselo město s náklady na opravu úřadu po lednovém útoku střelce, při kterém zemřel zaměstnanec.

Škody bude uplatňovat po hasičích majitel letecké plochy, která je registrovaná pro sportovní létající zařízení, což jsou maximálně dvoumístná letadla, ultralighty, motorové i bezmotorové padáky, závěsné kluzáky, které slouží k rekreaci, sportu nebo výcviku. "Zpevněná dráha má nosnost maximálně 5000 tun, tady jezdily naplněné cisterny o váze 30 000 tun. Udělaly se koleje. Problém je také s přistáváním velkých těžkých vrtulníků. Budeme to muset projít, zkontrolovat a určitě to bude něco stát," řekl ČTK Vít Friml.

"Vrtulníky odletí, cisterny odjedou, ale rozhodně nemůžeme letiště hned používat. To bude trvat," dodal. Poničená je také cesta k letišti.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
