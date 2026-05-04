Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, do zásahu se znovu zapojí vrtulníky

4.5.2026 09:16 | JETŘICHOVICE (ČTK)
Ilustrační foto
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne dva ze Slovenska. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne, zasáhl zhruba 100 hektarů.
 
Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček České televizi řekl, že hasiči zasahují zhruba na 95 hektarech, ale hoří asi na třetině plochy. "Máme plán, že bychom chtěli v průběhu dneška vyhlásit lokalizaci, to znamená, že bychom si měli být jistí, že se požár dál nerozšíří,“ řekl. Záležet bude na počasí, zejména větru. "Uvidíme, jak se nám to podaří,“ dodal. Podle předpovědi meteorologů bude v Ústeckém kraji oblačno, nejvyšší teploty stoupnou na 22 stupňů Celsia a foukat bude vítr rychlostí až devět kilometrů za hodinu.

Desítky hasičů se po noční směně vystřídaly v zásahu. Ze vzduchu v intenzivním hašení budou opět pomáhat vrtulníky. Aktuálně jich na letišti v Chřibské je podle Vyškrabkové připraveno pět z Česka a dva dorazí kolem oběda ze Slovenska. Posádky vrtulníků provedly za oba dny, co byly na místě, 721 shozů. V neděli jich na místě létalo sedm. Tři armádní a dva policejní stroje doplnily ještě dvě helikoptéry soukromých provozovatelů, uvedli hasiči na síti X. Na místě je stejně jako v neděli kolem 400 hasičů.

Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

Požářiště si hasiči rozdělili na sedm menších úseků, jeden je blízko domova se zvláštním režimem, nadále platí, že jeho klientům nehrozí nebezpečí, uvedli hasiči. Do jedné hodiny v noci foukal na místě silný vítr, všechno se ale podařilo podchytit a od nedělního večera se situace nezhoršila, naopak se povedlo stáhnout plochu požáru zhruba na 95 hektarů. Hasiči mají na místě výdejnu stravy i základního zdravotnického materiálu.

"V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb," uvedl dnes ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na facebooku. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. "To je v této chvíli naprosto klíčové," uvedl. Apeloval na návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených a aktuálně otevřených trasách. Na místo má naplánovanou cestu v úterý. "Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci," uvedl. Premiér Andrej Babiš (ANO), který je nyní na summitu v Jerevanu, na síti X hasičům poděkoval za každodenní nasazení.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

