Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, do zásahu se znovu zapojí vrtulníky
Už třetí ten bojují hasiči s rozsáhlým požárem 🔥 v národním parku České Švýcarsko, který v sobotu odpoledne zasáhl zhruba 100 ha tamního lesa. 🌲— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) May 4, 2026
V nočních hodinách situaci monitorovaly drony s termovizí, hasiči i zaměstnanci Správy Národního parku České Švýcarsko. pic.twitter.com/ClPOv04thX
Desítky hasičů se po noční směně vystřídaly v zásahu. Ze vzduchu v intenzivním hašení budou opět pomáhat vrtulníky. Aktuálně jich na letišti v Chřibské je podle Vyškrabkové připraveno pět z Česka a dva dorazí kolem oběda ze Slovenska. Posádky vrtulníků provedly za oba dny, co byly na místě, 721 shozů. V neděli jich na místě létalo sedm. Tři armádní a dva policejní stroje doplnily ještě dvě helikoptéry soukromých provozovatelů, uvedli hasiči na síti X. Na místě je stejně jako v neděli kolem 400 hasičů.
Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.
Požářiště si hasiči rozdělili na sedm menších úseků, jeden je blízko domova se zvláštním režimem, nadále platí, že jeho klientům nehrozí nebezpečí, uvedli hasiči. Do jedné hodiny v noci foukal na místě silný vítr, všechno se ale podařilo podchytit a od nedělního večera se situace nezhoršila, naopak se povedlo stáhnout plochu požáru zhruba na 95 hektarů. Hasiči mají na místě výdejnu stravy i základního zdravotnického materiálu.
"V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb," uvedl dnes ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na facebooku. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. "To je v této chvíli naprosto klíčové," uvedl. Apeloval na návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených a aktuálně otevřených trasách. Na místo má naplánovanou cestu v úterý. "Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci," uvedl. Premiér Andrej Babiš (ANO), který je nyní na summitu v Jerevanu, na síti X hasičům poděkoval za každodenní nasazení.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
