V Českém Švýcarsku hoří les, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu
U požáru zasahuje 50 jednotek hasičů. Kalvoda uvedl, že zasahují dva policejní a dva armádní vrtulníky. Hoří stromy včetně korun a také hrabanka, vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, uvedla policie na síti X.
Letecký pohled na místo požáru.
Správci národního parku pomocí dronů zjišťovali, kde přesně hoří, aby mohli polohu předat přivolaným hasičům. "V okamžiku, kdy jsme tuto práci vykonávali, tak rozsah požářiště byl už poměrně velký. Bylo to asi deset hektarů," řekl ČTK mluvčí správy rezervace Tomáš Salov. Většinou se daří odhalovat požáry dřív. "Je to trošku zvláštní ten požár, protože za normálních okolností bývají takovéto požáry nahlašovány v mnohem menším stadiu," podotkl Salov. Do národního parku platí noční zákaz vstupu, aby se minimalizovala požární rizika. Strážci dvakrát denně kontrolují park pomocí dronů s termokamerou. "Při posledním letu dnes ráno ještě nebyl vidět žádný kouřový sloupec," dodal mluvčí.
Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů. Hasiči dnes bojují také například s požárem asi 25 hektarů lesa na Liberecku, ten už se jim podařilo dostat pod kontrolu.
