Požáry v brazilské Amazonii zasáhly v roce 2025 nejmenší plochu od roku 1985
Podle koordinátorky MapBiomas Very Arrudaové nová data představují významný pokrok. "Údaje za rok 2025 ukazují, že je možné rozsah požárů snížit. Zároveň ale zatím nelze říci, že jde o trvalý trend nebo že můžeme polevit v preventivních opatřeních," uvedla.
K příznivějším výsledkům podle MapBiomas přispěly chladnější a vlhčí podmínky spojené s ochlazujícím klimatickým jevem La Niňa. MapBiomas ale upozorňuje, že letošní návrat jevu El Niňo by mohl prodloužit období sucha a opět zvýšit riziko rozsáhlých lesních požárů.
Ochrana Amazonie patřila k hlavním slibům brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy před jeho nástupem do úřadu v roce 2023. Lula tehdy slíbil zastavit odlesňování, které během vlády jeho předchůdce Jaira Bolsonara výrazně zrychlilo. Podle BBC budou nejnovější údaje o poklesu požárů vnímány jako pozitivní zpráva pro prezidenta před říjnovými prezidentskými volbami.
Ekologické organizace zároveň upozorňují, že Lula čelí kritice kvůli podpoře průzkumu ložisek ropy u ústí Amazonky, což podle nich odporuje jeho závazku chránit největší tropický prales světa. Amazonie je důležitým úložištěm oxidu uhličitého a hraje zásadní roli při regulaci globálního klimatu.
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