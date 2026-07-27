https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pozary-v-brazilske-amazonii-zasahly-v-roce-2025-nejmensi-plochu-od-roku-1985
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Požáry v brazilské Amazonii zasáhly v roce 2025 nejmenší plochu od roku 1985

27.7.2026 00:50 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Rozloha území zasaženého požáry v brazilské Amazonii loni klesla na nejnižší úroveň od začátku vedení záznamů v roce 1985. Vyplývá to z údajů monitorovací iniciativy MapBiomas, o kterých informovala stanice BBC. V roce 2025 oheň zasáhl 3,1 milionu hektarů amazonského pralesa, zatímco o rok dříve shořelo rekordních 15,8 milionu hektarů.
 
Požáry loni zachvátily přibližně pětinu plochy zasažené v roce 2024, kdy Amazonie čelila nejhorší požární sezoně za více než 20 let. Podle evropské služby Copernicus tehdejší rozsáhlé požáry způsobila kombinace extrémního počasí a lidské činnosti.

Podle koordinátorky MapBiomas Very Arrudaové nová data představují významný pokrok. "Údaje za rok 2025 ukazují, že je možné rozsah požárů snížit. Zároveň ale zatím nelze říci, že jde o trvalý trend nebo že můžeme polevit v preventivních opatřeních," uvedla.

K příznivějším výsledkům podle MapBiomas přispěly chladnější a vlhčí podmínky spojené s ochlazujícím klimatickým jevem La Niňa. MapBiomas ale upozorňuje, že letošní návrat jevu El Niňo by mohl prodloužit období sucha a opět zvýšit riziko rozsáhlých lesních požárů.

Ochrana Amazonie patřila k hlavním slibům brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy před jeho nástupem do úřadu v roce 2023. Lula tehdy slíbil zastavit odlesňování, které během vlády jeho předchůdce Jaira Bolsonara výrazně zrychlilo. Podle BBC budou nejnovější údaje o poklesu požárů vnímány jako pozitivní zpráva pro prezidenta před říjnovými prezidentskými volbami.

Ekologické organizace zároveň upozorňují, že Lula čelí kritice kvůli podpoře průzkumu ložisek ropy u ústí Amazonky, což podle nich odporuje jeho závazku chránit největší tropický prales světa. Amazonie je důležitým úložištěm oxidu uhličitého a hraje zásadní roli při regulaci globálního klimatu.

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