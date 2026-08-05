V pěti zemích Amazonie zatkli stovky lidí kvůli environmentální kriminalitě
Policisté zatkli 839 lidí a zabavili více než 280 000 metrů krychlových nelegálně vytěženého dřeva. Kromě toho bezpečnostní složky zabavily 195 tun nerostů a zařízení používaného při nelegální těžbě zlata, železa nebo mědi. Policisté podle úřadů také zachránili přes 3000 živých zvířat a objevili dalších přinejmenším 430 mrtvých živočichů, se kterými se obvykle obchoduje, jako jsou například hadi, ptáci, ještěrky nebo ryby.
Environmentální kriminalita se stala jedním z nejziskovějších nelegálních odvětví v Amazonii, které pohání globální poptávka po zlatě, dřevě a divokých zvířatech, napsala AP. Zločinecké organizace podle vyšetřovatelů často kombinují nelegální těžbu nerostů i dřeva s obchodováním se zvířaty, přičemž využívají sdílené pašerácké trasy a finanční sítě napříč státy. Přeshraniční spolupráce zemí je proto stále důležitější, uvádějí činitelé.
Operaci koordinovala z kolumbijské metropole Bogoty Mezinárodní iniciativa pro vymáhání práva v oblasti klimatu (I2LEC), jejímž cílem je posílit mezinárodní spolupráci v boji proti environmentální kriminalitě a kterou podporují Spojené arabské emiráty i Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Letošní operaci předcházela už loni podobná akce, které se zúčastnilo přes 1500 policistů.
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