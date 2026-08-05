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V pěti zemích Amazonie zatkli stovky lidí kvůli environmentální kriminalitě

5.8.2026 10:34 | BOGOTÁ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Policisté v pěti zemích ležících v Amazonii pozatýkali stovky lidí a zabavili dřevo, minerály i zvířata v hodnotě přes 280 milionů dolarů (kolem 5,9 miliard korun) při jednom z největších koordinovaných zásahů proti environmentální kriminalitě v největším deštném pralese světa. Napsala to agentura AP, podle níž se do operace nazvané Zelený štít 2026 zapojily Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor a Peru.
 
Tyto země do akce, která trvala od poloviny do konce července, nasadily více než 3600 policistů, kteří se v povodí Amazonky zaměřili na vyšetřování nelegální těžby nerostů i dřeva, kšeftování s divokými zvířaty nebo nelegálních záborů půdy, po nichž často následuje kácení lesů.

Policisté zatkli 839 lidí a zabavili více než 280 000 metrů krychlových nelegálně vytěženého dřeva. Kromě toho bezpečnostní složky zabavily 195 tun nerostů a zařízení používaného při nelegální těžbě zlata, železa nebo mědi. Policisté podle úřadů také zachránili přes 3000 živých zvířat a objevili dalších přinejmenším 430 mrtvých živočichů, se kterými se obvykle obchoduje, jako jsou například hadi, ptáci, ještěrky nebo ryby.

Environmentální kriminalita se stala jedním z nejziskovějších nelegálních odvětví v Amazonii, které pohání globální poptávka po zlatě, dřevě a divokých zvířatech, napsala AP. Zločinecké organizace podle vyšetřovatelů často kombinují nelegální těžbu nerostů i dřeva s obchodováním se zvířaty, přičemž využívají sdílené pašerácké trasy a finanční sítě napříč státy. Přeshraniční spolupráce zemí je proto stále důležitější, uvádějí činitelé.

Operaci koordinovala z kolumbijské metropole Bogoty Mezinárodní iniciativa pro vymáhání práva v oblasti klimatu (I2LEC), jejímž cílem je posílit mezinárodní spolupráci v boji proti environmentální kriminalitě a kterou podporují Spojené arabské emiráty i Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Letošní operaci předcházela už loni podobná akce, které se zúčastnilo přes 1500 policistů.

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