https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pozornost-vyzaduje-podle-noveho-reditele-cizp-nelegalni-nakladani-s-odpady
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Pozornost vyžaduje podle nového ředitele ČIŽP nelegální nakládání s odpady

8.7.2026 11:13 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ČIŽP / Wikimeda Commons
Dlouhodobou pozornost vyžaduje podle nového ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Pavla Straky nelegální nakládání s odpady a nelegální přeshraniční přepravy odpadů. Je podle něj třeba věnovat se i ochraně zvláště chráněných druhů živočichů a nelegálním zásahům do lesních pozemků. Straka to sdělil v písemných odpovědích na dotazy ČTK, která v souvislosti s jeho nástupem do funkce žádala o rozhovor. Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku novým ředitelem ČIŽP v polovině června. Straka za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
 
Jmenování do čela ČIŽP vnímá Straka jako profesní odpovědnost vůči instituci, která má zásadní roli v ochraně životního prostředí v České republice. "Ucházel jsem se o ni s cílem navázat na dosavadní odbornou práci inspekce a dále posilovat její efektivitu, odbornou úroveň a důvěryhodnost. Prioritou je pro mě zajištění kvalitního výkonu kontrolní a dozorové činnosti. Mým cílem tedy není měnit poslání České inspekce životního prostředí, ale vytvářet podmínky pro to, aby mohla co nejlépe vykonávat svou zákonnou roli," uvedl Straka.

V prvních dnech po nástupu se seznamuje s fungováním úřadu a aktuální agendou. Absolvoval jednání s vedením ředitelství ČIŽP a navštívil oblastní inspektorát Praha. V následujících týdnech chce jednat s řediteli všech zbývajících oblastních inspektorátů, aby získal přehled o chodu celého úřadu. Dnes vpodvečer by se měl představit na mimořádné schůzi sněmovního výboru pro životní prostředí, o jejíž svolání požádali opoziční členové.

V souvislosti s tím, že je významným sponzorem Motoristů a že za toto uskupení v minulosti kandidoval, Straka jakékoli politické tlaky na chod instituce odmítá. "ČIŽP postupuje vždy v souladu se zákonem a platnými právními předpisy. Veškerá rozhodnutí inspekce jsou činěna na základě odborných podkladů a kontrolních zjištění, nikoli na základě politických či jiných vnějších vlivů. Jako ředitel budu dbát na to, aby tento princip byl důsledně dodržován," uvedl Straka.

Nezávislost podle něj bude zachována i v případech, kdy by inspekce kontrolovala subjekty blízké Motoristům nebo jejich podporovatelům. "Kontrolní činnost ČIŽP je nezávislá a vychází výhradně z platné legislativy a odborných zjištění. Každý subjekt je posuzován podle stejných pravidel a standardních kontrolních postupů bez ohledu na jakékoli politické či jiné vazby," uvedl ředitel.

Kromě odpadové problematiky považuje Straka za klíčové efektivní řešení havárií na vodách, což vyžaduje úzkou součinnost ČIŽP s hasiči, vodoprávními úřady a povodími. Podle něj to potvrzuje i aktuální letní období, kdy se inspekce opakovaně zabývá případy úhynů ryb, u nichž je koordinace všech zapojených institucí důležitá.

V nejbližších měsících se chce nový ředitel zaměřit především na provozní fungování úřadu a vytváření podmínek pro práci inspektorů. Zda se změní přístup k inspekcím u firem, zatím neupřesnil. "V této fázi probíhá analýza současného fungování inspekční činnosti. Případné úpravy procesů budou vycházet z odborného vyhodnocení a budou směřovat k tomu, aby byla kontrolní činnost efektivní a v souladu s platnou legislativou," uvedl Straka.

Straku doporučila do čela ČIŽP jako nejvhodnějšího uchazeče z celkových šesti kandidátů čtyřčlenná výběrová komise. Výběrové řízení se opakovalo, z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil z funkce na konci ledna kvůli přestupu na ministerstvo financí.

ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v České republice. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc dělat kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.

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