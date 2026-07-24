Stavba záchytného profilu u Prosenic pokračuje podle povolení, uvedla inspekce
Inspekce zároveň připomněla dvě preventivní doporučení vydaná Krajským úřadem Olomouckého kraje. Stavbu má pravidelně kontrolovat podnikový ekolog a její okolí má být zajištěno zábranami proti pronikání obojživelníků a plazů ze sousedních pozemků. Podle ČIŽP jsou opatření dodržována a slouží k monitorování případných dopadů stavby na okolní přírodu.
ČIŽP kontrolu stavby záchytného profilu na řece Bečvě provedla na základě podnětu, jeho autora podle Loužecké sdělit nemůže. Některá povolení však již dříve veřejně zpochybnila přerovská senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL), na kterou se obrátili ochránci přírody. Kritizovala postup úřadů i to, že jejich nedbalostí jsou ohroženi vzácní a chránění živočichové vyskytující se v těchto místech, uvedla na síti.
Výsledek kontroly povodí přivítalo. "Inspekce neshledala porušení právních předpisů a potvrdila, že stavba je realizována v souladu se zákonem. Jasně tak potvrdila správnost našeho postupu i postupu orgánů státní správy. Jsem rád, že se podařilo vyvrátit některá zavádějící či nepravdivá tvrzení, která se po zahájení stavby objevila ve veřejném prostoru," uvedl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.
Výstavba záchytného profilu plavenin u Prosenic je součástí protipovodňové ochrany Přerova. Jeho cílem je zachytávat při povodních plaveniny a omezit riziko ucpání mostů ve městě. Podle Povodí Moravy byly v uplynulých týdnech dokončeny betonáže základových žeber přelivné zdi i všech 30 úseků jejich základů. Pokračují také práce na prahu záchytného profilu i základech česlového objektu.
Stavba byla zahájena letos v březnu a potrvá přibližně rok a půl. Po jejím dokončení naváže na již vybudovaná protipovodňová opatření v Přerově a zajistí ochranu města až do úrovně padesátileté vody. Náklady dosáhnou 79,5 milionu korun, přičemž 85 procent pokryje dotace ministerstva zemědělství, zbytek uhradí rovným dílem město Přerov a Olomoucký kraj.
Alena Horáková
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