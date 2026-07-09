Červený: Šéf ČIŽP se mimořádné schůze výboru nezúčastnil kvůli dovolené
"To, že si někdo vezme 14 dní poté, co nastoupí do nové manažerské funkce dovolenou, nechápu ani z legislativních důvodů," uvedl Hladík. Debatu s Moravcem označil v některých bodech za uspokojující. Moravec podle něj například potvrdil, že nehodlá dělat žádné změny v personálním obsazení KRNAP, ani nechce měnit důležité dokumenty týkající se plánu péče či vymezování zón.
"Jednoznačně to slíbil, což vlastně znamená, že třeba rozsah těžeb na území národního parku zůstane zachován, tedy že se nebude zvětšovat. Z toho jsme měli velké obavy," zdůraznil Hladík.
Exministr životního prostředí se naopak kriticky vyjádřil k údajnému Moravcovu sdělení, že si vedle funkce šéfa KRNAP hodlá zachovat i úvazek na České lesnické akademii Trutnov. Nelíbilo se mu také, že opozice od Moravce nedostala odpovědi na otázky týkající se některých zjištění, která vzešla z interního auditu ministerstva životního prostředí. Jedná se například o zneužívání služebního vozu k soukromým účelům nebo nesrovnalosti v pracovních výkazech, kdy měl Moravec ve stejný čas vykazovat práci pro národní park i školu, kde působí.
Někteří členové opozice vystoupili v úvodu schůze se žádostmi, aby jednání bylo veřejné, poslanci si ale odhlasovali jeho neveřejnost. Předsedkyně výboru Berenika Peštová (ANO) návrh na neveřejné jednání zdůvodnila tím, že ředitelé obou institucí nejsou výboru podřízeni, a on tak nemá právo na jejich svolání ani je za jejich nepřítomnost nemůže sankcionovat. "Podle jednacího řádu můžeme zavolat ministra nebo náměstka, je ne," řekla Peštová. Červený se jednání zúčastnil.
"Jednání by mělo být veřejné, ředitelé nemají být tajnými osobami a veřejnost by měla mít právo vědět, jak byli na svá místa dosazeni. Zatímco Petr Moravec byl veřejně představen, o Pavlu Strakovi ani nevíme, jak vypadá, neznáme jeho kvalifikaci ani to, jakým způsobem se vypořádal se svým dosavadním podnikáním," řekl v úvodu jednání Hladík.
Po skončení schůze na síti X napsal, že vzhledem k tomu, že Straka na výbor nepřišel, budou poslanci v jednání pokračovat za jeho účasti 2. září.
Asociace ekologických organizací Zelený kruh považuje neveřejné jednání výboru za bezprecedentní a žádá, aby se oba ředitelé veřejnosti představili dodatečně. Podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha je ČIŽP zásadní institucí, která zasahuje proti poškozování přírody či ohrožení zdraví lidí. Aby fungovala, potřebuje být odborně vedená, nezávislá a důvěryhodná.
"Vzhledem k tomu, že Motoristé vyhazují odborníky a dosazují na resort životního prostředí své fanoušky, vzbuzují tajnosti kolem ředitele ČIŽP i ředitele KRNAP nutně další a další obavy o přírodu a životní prostředí. Jediná jasná informace plynoucí z utajování kvalifikace a plánů nových ředitelů je ta, že Motoristé nemají kvalifikaci ministerstvo životního prostředí řídit a pouze poškozují jeho fungování i pověst," uvedl Koželouh.
Ministr životního prostředí jmenoval Moravce a Straku řediteli 18. června. Straka za Motoristy kandidoval na jižní Moravě a je významným sponzorem této vládní strany.
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