Praha koupí pozemky v Dubči, bude na nich les a zeleň k rekreaci
20.9.2025 19:20 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Současné vedení Prahy schválilo plán, podle kterého chce město do příštího roku vysadit milion stromů. Nejvíce jich bude v lesích na okrajích Prahy, rozšiřovat by se však měly i parky v širším centru a přibývat uliční aleje. Loni lesníci z městské organizace Lesů hlavního města Prahy vysázeli v pražských lesích 172.072 sazenic, meziročně o 32.078 více.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk