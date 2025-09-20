https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-koupi-pozemky-v-dubci-bude-na-nich-les-a-zelen-k-rekreaci
Praha koupí pozemky v Dubči, bude na nich les a zeleň k rekreaci

20.9.2025 19:20 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Pražský magistrát koupí za celkem 25,5 milionu korun pozemky v Dubči, na kterých plánuje vysadit les a vytvořit rekreační plochy zeleně, které zároveň odcloní budoucí trasu Pražského okruhu od okolní krajiny. Ve čtvrtek to schválili městští zastupitelé. V Dubči, která se nachází na východním okraji metropole, plánuje město na nově nakoupených i stávajících pozemcích letos a v příštím roce vysadit 123 000 stromků.
 
"Pozemky kolegové z odboru ochrany prostředí přetvoří v rozsáhlejší zelené plochy, které nejen odcloní Pražský okruh od okolní krajiny, ale nabídnou lidem i zcela nové rekreační místo. V plánu je jak plošné zalesnění, tak i výsadba stromořadí a vytvoření dalších krajinných prvků zeleně v souladu s platným územním plánem. Zároveň se počítá s doplněním základní sítě cest," uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).

Současné vedení Prahy schválilo plán, podle kterého chce město do příštího roku vysadit milion stromů. Nejvíce jich bude v lesích na okrajích Prahy, rozšiřovat by se však měly i parky v širším centru a přibývat uliční aleje. Loni lesníci z městské organizace Lesů hlavního města Prahy vysázeli v pražských lesích 172.072 sazenic, meziročně o 32.078 více.

Online diskuse

