Praha rozdělí radnicím 19,9 milionu korun na projekty týkající se změny klimatu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Královská obora Stromovka v Praze na podzim.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražský magistrát rozdělí mezi 12 radnic městských částí 19,9 milionu korun na projekty týkající se změny klimatu. Peníze půjdou mimo jiné na výsadbu zeleně, výstavbu větrolamu či na revitalizaci sadů a břehů. Vyplývá to z dokumentu, který tento týden schválili pražští radní. Projekty radnice udělají jako součást takzvaného klimatického plánu, který Praha schválila. Plán zahrnuje projekty na zlepšení životního prostředí a snížení emisí. Přidělení dotací musí ještě schválit městští zastupitelé.

Nejvyšší částku, a to čtyři miliony korun, má dostat radnice ve Vinoři, která za peníze opraví předpolí Vinořského hřbitova. Druhá nejvyšší částka poputuje z magistrátu na Libuš, která dostane tři miliony korun na vybudování větrolamu s pěší a cyklistickou trasou mezi tržnicí Sapa a Kunratickou spojkou. Libušská radnice dostane ještě 500 000 korun na opravu historické studny.

Čtveřice radnic pak získá po dvou milionech korun. Praha 4 za ně opraví vnitroblok v Halasově ulici, Praha 19 opraví parkovací plochy na vsakovací povrch v Toužimské ulici, Praha 20 zaplatí obnovu Nolčova parku a park Chvaly a Dolní Chabry zrevitalizují území třešňového sadu.

Praha 13 dá peníze na opravu vnitrobloku, sedmá městská část dostane peníze na výsadbu zeleně v Holešovicích a Čakovice opraví břeh Martínského potoka a jeho okolí. Křeslice upraví centrální plochu náměstí a Satalice založí květinový záhon v ulici K Radonicům.

Podle schváleného klimatického plánu chce hlavní město do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 45 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050.

reklama