https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-snizila-emise-oxidu-uhliciteho-od-roku-2010-o-zhruba-30-procent
Praha snížila emise oxidu uhličitého od roku 2010 o zhruba 30 procent

2.2.2026 17:33 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 3
Komín v Praze
Komín v Praze
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz
Celkové emise oxidu uhličitého v Praze mezi lety 2010 a 2024 klesly o zhruba 30 procent. Novinářům to po jednání pražských radních řekla náměstkyně Jana Komrsková (Piráti). Podíl na poklesu má především snížení emisí z energetiky a stacionárních zdrojů, méně se daří snižovat emise z dopravy, které v posledních letech naopak mírně rostly. Město v roce 2021 schválilo takzvaný klimatický plán, podle kterého chce do roku 2030 snížit emise o 45 procent oproti roku 2010.
 
Podle monitorovací zprávy o plnění klimatického plánu celkové emise oxidu uhličitého mezi lety 2010 a 2024 klesly z 8,85 na 6,22 milionu tun, tedy o 29,7 procent. "A to navzdory tomu, že počet obyvatel ve shodném období vzrostl z 1,26 milionu na zhruba 1,40 milionu obyvatel," píše se v dokumentu.

Na celkovém poklesu emisí se nejvíce podílelo snížení emisí z energetiky a stacionárních zdrojů, tedy například z výroby tepla a elektřiny či spalování paliv v budovách. Naopak emise z dopravy se daří snižovat jen omezeně a v posledních letech dokonce mírně rostou, zejména v soukromé automobilové dopravě. V roce 2024 činil nárůst emisí v soukromé dopravě 0,4 procenta ve srovnání s rokem 2010.

Energetická náročnost města i jeho uhlíková stopa mají podle monitorovací zprávy dlouhodobě sestupný charakter. Roky 2023 a 2024 potvrdily návrat k sestupné trajektorii emisí po dočasném nárůstu v roce 2022 způsobeném ekonomickým oživením po covidové pandemii.

Podle klimatického závazku Prahy by město mělo do roku 2030 snížit svou uhlíkovou stopu související s energetickými potřebami o nejméně 45 procent oproti roku 2010 a do roku 2050 dosáhnout takzvané klimatické neutrality. V praxi to znamená dostat emise zhruba na 4,8 milionu tun a postupně je dál snižovat téměř k nule.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
PN

Petr Novotný

2.2.2026 20:41
K tomu jen dodat že pokud se Praze podaří spustit velké TČ pro vytápění města z využitím tepla odpadních vod a řeky vltavy bude to mít velký efekt. Co se týče celkových emisí Prahy, pak do Prahy vedou teplovody z Mělníka a el. vedení ze všech stran, takže emise CO2 pro Prahu se emitují za hranicemi města. Je to takové trochu falešné.
SV

Slavomil Vinkler

2.2.2026 21:56 Reaguje na Petr Novotný
A co mají dělat? Zmrznout? Těch 300 TWh (30 TW) v republice se musí někde udělat.
PN

Petr Novotný

2.2.2026 22:57 Reaguje na Slavomil Vinkler
Co by měla Praha dělat, podle mě plně elektrifikovat MHD, zakázat instalace kotlů na tuhá paliva pro centrální vytápění získávat z odpadního tepla nebo Vltavy. Dále pak by se měla zpracovat analýza kolik bude chybět a jestli je reálné postavit teplovod z Temelína, který by napojil Prahu a další města na trase a nebo jestli bude výhodné postavit nějakou JE pro výrobu tepla a elektřiny poblíž Prahy. Je třeba také počítat s růstem obyvatel Prahy.
