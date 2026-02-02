Praha snížila emise oxidu uhličitého od roku 2010 o zhruba 30 procent
Na celkovém poklesu emisí se nejvíce podílelo snížení emisí z energetiky a stacionárních zdrojů, tedy například z výroby tepla a elektřiny či spalování paliv v budovách. Naopak emise z dopravy se daří snižovat jen omezeně a v posledních letech dokonce mírně rostou, zejména v soukromé automobilové dopravě. V roce 2024 činil nárůst emisí v soukromé dopravě 0,4 procenta ve srovnání s rokem 2010.
Energetická náročnost města i jeho uhlíková stopa mají podle monitorovací zprávy dlouhodobě sestupný charakter. Roky 2023 a 2024 potvrdily návrat k sestupné trajektorii emisí po dočasném nárůstu v roce 2022 způsobeném ekonomickým oživením po covidové pandemii.
Podle klimatického závazku Prahy by město mělo do roku 2030 snížit svou uhlíkovou stopu související s energetickými potřebami o nejméně 45 procent oproti roku 2010 a do roku 2050 dosáhnout takzvané klimatické neutrality. V praxi to znamená dostat emise zhruba na 4,8 milionu tun a postupně je dál snižovat téměř k nule.
