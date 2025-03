Praha založí pracovní skupinu k řešení situace v Pražských službách Zdroj | Pražské služby Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Praha založí pracovní skupinu složenou ze zástupců všech stran zastupitelstva, která bude mít za úkol řešit situaci v Pražských službách (PSAS), jejichž zaměstnanci jsou ve stávkové pohotovosti kvůli kritice náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti). Po čtyřhodinové diskusi to včera schválili městští zastupitelé. Návrh ANO na odebrání PSAS z gesce Komrskové, které zaměstnanci požadují, neprošel. Vyhroceného jednání se zúčastnili i zaměstnanci firmy, kteří s výsledkem nejsou spokojeni a stávkovou pohotovost nezruší.Spory ohledně PSAS z posledních týdnů začaly kvůli snaze Komrskové odvolat ředitele firmy Patrika Romana, který je podle ní ve střetu zájmů kvůli zadávání zakázek společnosti společnosti JAPOS - STAV. Za ředitele se následně postavilo vedení firmy i zaměstnanci, podle kterých je náměstkyně dlouhodobě k firmě nepřátelská. Odbory firmy začátkem měsíce vyhlásily stávkovou pohotovost. Odboráři požadovali valorizaci mezd na úroveň čtyř procent, v čemž jim již vyhovělo vedení firmy. Komrsková řekla, že to bude řešit i při přípravě rozpočtu na příští rok. Druhým požadavkem bylo ukončení snah o oddělení úseku zabývajícího se dopravním značením a jeho podřazení prostřednictvím pachtu pod Technickou správu komunikací (TSK). To zaměstnanci označili za počátek štěpení společnosti. Komrsková uvedla, že bylo dosaženo dohody a dopravní značení bude TSK stejně jako dosud objednávat u PSAS. Posledním požadavkem bylo odebrání firmy z gesce Komrskové. To včera navrhlo hnutí ANO, podle kterého by firma měla přejít pod primátora Bohuslava Svobodu (ODS). "Jak chce (Komrsková) dál vést firmu, ve které si znepřátelila většinu zaměstnanců?" řekl zastupitel a předseda pražského ANO Ondřej Prokop. Návrh nicméně zastupitelé neschválili, což podle předsedy největší odborové organizace firmy Miloslava Jukla znamená pokračování stávkové pohotovosti. Jukl dodal, že další postup odboráři projednají. Za zaměstnance se postavil primátor Svoboda (ODS), který po vyhlášení stávkové pohotovosti jednal s vedením firmy i odbory. "Já jsem při svém průzkumu nenašel nic, co bych mohl nazvat klientelismem, nic, co bych mohl nazvat prací špatně prováděnou. A viděl jsem jen lidi, které ta práce zajímá, mluví o těch strojích a o tom úklidu vlastně s láskou. Já jsem byl překvapen, protože uklízet, zametat a starat se o nepořádek není nic zábavného," řekl. Šéf firmy Roman pak na jednání dlouze kritizoval Komrskovou. "Velmi krátce po svém nástupu do funkce naprosto bezprecedentně začala škodit," řekl. Odsoudil vyjádření náměstkyně ohledně emisí zrekonstruované spalovny v Malešických, které podle něj bylo úplně nesmyslné. "Místo toho, aby naši zaměstnanci za (rekonstrukci) byli pochváleni, tak tohle bylo absolutním plivnutím do obličeje ze strany paní radní Komrskové," uvedl. Dodal, že mediálních vyjádření, ve kterých bylo poškozování dobré jméno PSAS, bylo více. Desítky zaměstnanců PSAS ráno před zahájením zastupitelstva protestovaly před budovou magistrátu. Kolem náměstí rozestavili popelářské vozy ověšené nápisy Stop destrukci Pražských služeb či fotografiemi Komrskové a náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s dovětkem Škůdci Prahy. Poté se přesunuli do sálu, kde při projednávání hlasitě dávali najevo svou nelibost s vyjádřeními pirátských zastupitelů. Pražské služby zajišťují svoz a zpracování odpadu zhruba pro dvě třetiny metropole. Zaměstnávají téměř 2000 lidí. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha. Firma má na starosti i údržbu komunikací či provoz spalovny v Malešicích. Předloni firma vykázala zisk po zdanění zhruba 405,6 milionu korun, což znamenalo meziroční nárůst asi o 342,4 milionu. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

