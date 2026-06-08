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Pražská zoo dokončila rekordní transport osmi koní Převalského do Kazachstánu Obrazem

8.6.2026 10:40 (ČTK)
Klisny koní Převalského prozkoumávají aklimatizační ohradu v reintrodukčním centru Alibi. Nalevo je Shara, napravo Theresa.
Klisny koní Převalského prozkoumávají aklimatizační ohradu v reintrodukčním centru Alibi. Nalevo je Shara, napravo Theresa.
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha
Pražská zoologická zahrada úspěšně dokončila transport osmi koní Převalského do Kazachstánu. Začátkem minulého týdne na palubě českého armádního letadla CASA přepravila čtyři hřebce z Prahy, v pátek chovatelé po mnohahodinové cestě vypustili do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepi také čtyři klisny z berlínské zoo. V tiskové zprávě to dnes mluvčí zahrady Nikola Dostálková.
 
Letošní přeprava osmi koní Převalského byl podle pražské zoo rekordní. "Do Zlaté stepi v Kazachstánu jsme v pondělí vypustili čtyři hřebce a v pátek čtyři klisny. V počtu jedinců přepravených z Evropy do Střední Asie je to nejvíc za 15 let projektu Návrat divokých koní," uvedla Dostálková.

Vypouštění koní Převalského letících z Berlína do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepi v Kazachstánu. Na snímku je klisna Togs.
Vypouštění koní Převalského letících z Berlína do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepi v Kazachstánu. Na snímku je klisna Togs.
Foto | Petr Jan Juračka / Zoo Praha

V místním reintrodukčním centru Alibi koně stráví zhruba rok. Na ploše velké desítky hektarů si budou zvykat na stepní podmínky - na horké léto i mrazivou zimu, naučí se vyhrabat si potravu ze sněhu a utvoří si sociální vazby. Teprve poté budou moci zamířit do volné přírody - rozlehlá ohrada se otevře a bude na nich, kdy ji opustí.

Čtveřice klisen ze zoo v Berlíně odletěla v pátek po poledni středoevropského letního času z německé metropole s dvěma mezipřistáními v Istanbulu a Baku. Po 15 hodinách přistálo české vojenské letadlo v kazašském Kostanaji, odkud se koně korbách nákladních vozů za dalších deset hodin dostali do centra Alibi.

Finální část více než třicetihodinové cesty převaláků z Evropy. Nákladní vozy Kamaz vezou bedny s koňmi prašnou cestou ve státní rezervaci Altyn Dala.
Finální část více než třicetihodinové cesty převaláků z Evropy. Nákladní vozy Kamaz vezou bedny s koňmi prašnou cestou ve státní rezervaci Altyn Dala.
Foto | Petr Jan Juračka / Zoo Praha

Vhodné kandidáty pro transport vybírá Zoo Praha, která od roku 1959 spravuje Mezinárodní plemennou knihu koně Převalského. V projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody v Kazachstánu chce zahrada pokračovat i příští dva roky. Poté se zaměří na vypouštění divokých koní do takzvaného Údolí klášterů na východě Mongolska.

Kůň Převalského, poslední žijící divoký kůň, z přírody vymizel koncem 60. let minulého století. Přežil jen v péči zoologických zahrad. Díky mezinárodní spolupráci se daří vracet zvířata do středoasijských stepí v Mongolsku a Kazachstánu. V pražské zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově na České Sibiři se dosud narodilo přes 260 hříbat.

Stádo koní Převalského mohou návštěvníci zoo vidět v mongolské expozici Gobi, část koní je také na pláni nad Prahou na Dívčích hradech.

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