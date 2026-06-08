Pražská zoo dokončila rekordní transport osmi koní Převalského do Kazachstánu Obrazem
V místním reintrodukčním centru Alibi koně stráví zhruba rok. Na ploše velké desítky hektarů si budou zvykat na stepní podmínky - na horké léto i mrazivou zimu, naučí se vyhrabat si potravu ze sněhu a utvoří si sociální vazby. Teprve poté budou moci zamířit do volné přírody - rozlehlá ohrada se otevře a bude na nich, kdy ji opustí.
Čtveřice klisen ze zoo v Berlíně odletěla v pátek po poledni středoevropského letního času z německé metropole s dvěma mezipřistáními v Istanbulu a Baku. Po 15 hodinách přistálo české vojenské letadlo v kazašském Kostanaji, odkud se koně korbách nákladních vozů za dalších deset hodin dostali do centra Alibi.
Vhodné kandidáty pro transport vybírá Zoo Praha, která od roku 1959 spravuje Mezinárodní plemennou knihu koně Převalského. V projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody v Kazachstánu chce zahrada pokračovat i příští dva roky. Poté se zaměří na vypouštění divokých koní do takzvaného Údolí klášterů na východě Mongolska.
Kůň Převalského, poslední žijící divoký kůň, z přírody vymizel koncem 60. let minulého století. Přežil jen v péči zoologických zahrad. Díky mezinárodní spolupráci se daří vracet zvířata do středoasijských stepí v Mongolsku a Kazachstánu. V pražské zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově na České Sibiři se dosud narodilo přes 260 hříbat.
Stádo koní Převalského mohou návštěvníci zoo vidět v mongolské expozici Gobi, část koní je také na pláni nad Prahou na Dívčích hradech.
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