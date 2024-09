Pražská zoo nově chová vzácné užovky tygří. Jedovaté jsou hned dvojím způsobem

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Nápadnou podobou s naší užovkou obojkovou nezapře užovka tygří příslušnost k vodním užovkám (Natricinae), jen je znatelně barevnější.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha První užovky tygří přišly do Zoo Praha koncem roku 2023 a od roku 2024 je mohou návštěvníci spatřit v expozici v pavilonu Terárium.

Pražská zoologická zahrada nově chová vzácné užovky tygří, mladý pár pestře zbarvených hadů mohou lidé spatřit v pavilonu terárium. ČTK o tom informoval mluvčí zoo Filip Mašek. Užovky tygří jsou typické pro svoji takzvanou dvojitou jedovatost. Kromě vlastního jedu, který vpravují do těla kořisti, současně díky své potravě v podobě ropuch přijímají do těla další toxiny, které umějí ukládat a využívat v sebeobraně.Užovky tygří ukládají steroidní toxiny z pozřených ropuch v tzv. nuchálních (neboli šíjových) žlázách. V případě ohrožení had nastavuje a rozšiřuje nápadně barevnou tygrovanou oblast šíje, odkud uvolňuje nashromážděný jed přes praskliny v jemné kůži. Zároveň mají tito hadi zadní jedové zuby, které používají k aktivnímu lovu.

"Na rozdíl od češtiny rozlišuje angličtina u živočichů dvojí typ jedovatosti – 'poisonous' a 'venomous' (obojí v překladu jedovatý). V případě 'poisonous' jde o otrávení se, které je způsobené pozřením či jiným kontaktem jedu s tělem otráveného. Samotné zvíře v tomto případě používá jed pouze na obranu, útočník se otráví sám. Typickým příkladem může být třeba žába pralesnička," vysvětlil kurátor plazů Petr Velenský. "U 'venomous' se pak vždy jedná o otravu způsobenou cíleným vpravením toxinů jedovatým zvířetem do těla kořisti či útočníka," řekl. "Užovky tygří se vyznačují obojím," dodal.

Jed z pozřených ropuch navíc mohou užovky podle chovatele plazů Vojtěcha Víty rozprašovat do vzduchu v podobě drobných kapiček či aerosolu. "Jednou z možná nejpozoruhodnějších vlastností tohoto hada je schopnost přenosu takto získaného jedu ze samic na mláďata," sdělil Víta.

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Atraktivní užovky tygří vystavují vedle Zoo Praha už jen dvě zoologické zahrady v Evropě – v Estonsku a Rakousku.

Užovky tygří mohou vidět návštěvníci Zoo Praha v pavilonu Terárium naproti vstupním dveřím. Dvě zhruba půlmetrové užovky jsou v expozici společně s hady vodnářkami pruhovanými. V přírodě užovky tygří osidlují lesy i louky blízké vodním plochám v Japonsku, v Koreji a na východě Ruska a Číny.

reklama