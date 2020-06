Pražská zoo vybrala na pomoc Austrálii 22,8 milionu korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | zoopraha.cz Na pomoc zvířatům v Austrálii postižené požáry poslali lidé do sbírky „Pomáháme jim přežít“, vyhlášené Zoo Praha, za měsíc 20 milionů korun. Složilo se na ně 17.000 dárců. Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek to v pátek oznámil v tiskové zprávě, že vybrané peníze již nyní pomáhají poraněným koalům či klokanům, ale také méně známým druhům. V následujících měsících peníze z Česka přispějí k záchraně celých živočišných druhů, které se i vinou požárů ocitly na hraně existence. Rozsáhlé požáry Austrálii sužují několik měsíců. Podle agentury Reuters při nich zemřela až miliarda živočichů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sbírka pražské zoologické zahrady na pomoc australské fauně, kterou loni postihly požáry, dosud vynesla 22,8 milionu korun. Z toho 20 milionů bylo do země již zasláno. Peníze putovaly mimo jiné na pomoc k uzdravení popálených zvířat nebo podporu projektů zaměřených na ohrožené druhy, jejichž situace se kvůli požárům ještě zhoršila. Do sbírky, kterou zoo vyhlásila v lednu, lze přispívat nadále. Do současné doby do ní dalo peníze přes 18 200 dárců, řekl ředitel zoo Miroslav Bobek.

"Asi největší pozornost médií a lidí vzbudili popálení koalové. Solidarita byla obrovská a týkala se i České republiky," řekl Bobek. Podle něj se v sbírce sešly velké dary i drobné příspěvky a zapojili se do ní i žáci. Například hasiči věnovali výtěžek z tomboly ze svého plesu, doplnil ředitel.

Finanční pomoc, kterou pražská zoo ze sbírky poslala do Austrálie, byla soustředěna na známé i méně známé druhy australské fauny, jako jsou koaly, vakoplchové, klokani skalní či vakomyši. Například pět milionů korun získaly zoologické zahrady ve státě Victoria na posílení chovu paropuch a dva miliony na rozšíření a obnovu přírodních útočišť tohoto zvířete. Milion korun směřoval do australských zoologických zahrad na ochranu klokana skalního a 1,5 milionu na založení útočiště pro australské ohrožené druhy.

Austrálii zasáhly rozsáhlé požáry loni v září a sužovaly ji několik měsíců. Podle agentury Reuters při nich zemřela až miliarda živočichů.

Humanitární pomoc poslal Austrálii i český stát, šlo o dva miliony korun. V lednu to schválil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Českou humanitární pomoc dostaly záchranné a krizové složky v postižených oblastech.

reklama