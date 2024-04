Pražská zoo vybrala osm koní Převalského určených pro transport do Kazachstánu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Koně zamíří do kazažských stepí Altyn Dala. V budoucnosti tam chce pražská zoologická zahrada dopravit zhruba 40 koní.

Pražská zoologická zahrada vybrala osm koní Převalského určených pro první transport do Kazachstánu. Do středoasijské země odletí na začátku června čtyři z nich. Koně nyní žijí v chovné a aklimatizační stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově na Benešovsku. Cílem projektu je obnovit populaci divokých koní ve volné přírodě.

Do Kazachastánu na začátku června odletí tři hřebci a jedna klisna, které zoo vyčlení z osmi vybraných adeptů. "Často až na místě při té nakládce se rozhoduje, kterého koně brát, nebo nebrat a rozhoduje se například podle toho, jak se chová nebo jak to snáší v transportním boxu," řekl dnes novinářům ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Koně zamíří do kazažských stepí Altyn Dala. V budoucnosti tam chce pražská zoologická zahrada dopravit zhruba 40 koní. První transport se uskuteční 3. až 4. června a spolu s pražskou zoo se na něm bude podílet česká armáda a další čtyři partneři. Čtyři koně vypraví zoo jedním letadlem z vojenského letiště Praha Kbely, další čtyři vypraví z Berlína tamní zoologická zahrada. Záštitu nad projektem převzal premiér Petr Fiala (ODS).

"Vezeme tam klisny i hřebce, abychom mohli do budoucna sestavovat chovnou skupinu a vytvořili základ pro další chovné skupiny, které dovezeme v příštích letech," uvedla vedoucí programu a kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová. V chovné a aklimatizační stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově žijí nyní tři desítky koní. "Jsou z našeho vlastního chovu a některá zvířata zde jsou dovezená. Snažíme se tady držet takovou diverzitu, abychom mohli poskytovat koně na transport i pro chov evropského chovného programu," řekla.

Ve výběru pro přesun do Kazachstánu je osm koní ve věku od dvou do čtyř let. Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 230 hříbat. Celkem je v evropském chovném programu asi 850 koní Převalského a dalších zhruba 300 jich je mimo tyto programy.

