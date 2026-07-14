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Pražské vodovody doporučují majitelům bazénů pravidelnou kontrolu vody

14.7.2026 17:10 | PRAHA (ČTK)
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Foto | Here / Shutterstock.com
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují majitelům soukromých bazénů pravidelně kontrolovat kvalitu vody. Zanedbaná péče může podle společnosti zejména během horkých letních dnů představovat zdravotní riziko. Mikrobiologický a fyzikálně-chemický rozbor vody ze soukromého bazénu stojí 700 korun. ČTK o tom informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
 
"Příjemné teploty svádějí k pravidelnému koupání v soukromých bazénech. To však při zanedbání jejich pravidelné kontroly může přinášet zdravotní rizika," uvedl Mrázek. "Zejména v parných dnech se může kvalita vody výrazně zhoršit, proto kontrola jistě nezaškodí. Rozbor zajistí naše akreditovaná laboratoř," dodal.

Odběr vzorku vody podléhá podle společnosti stanoveným pravidlům. Vzorek je podle PVK potřeba odebrat nejvýše 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce a vodu nabrat z hloubky zhruba 15 centimetrů pod hladinou a nejméně 30 centimetrů od okraje bazénu.

Vzorky laboratoř přijímá každé pondělí od 07:00 do 09:00 na recepci v Dykově ulici v Praze 10. Podrobné pokyny k odběru a uchovávání vzorků i kontakty na laboratoř jsou dostupné na webu společnosti.

PVK zajišťují v metropoli distribuci vody. Vodovodní síť má firma do roku 2028 pronajatou od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Většinovým vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia a menšinovým hlavní město Praha. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se jediným vlastníkem firmy.

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