Před 50 lety zahynuli při podzemních povodních dva jeskyňáři

Amatérské jeskyně jsou nejdelším jeskynním systémem v ČR, celková délka propojeného systému je dnes více než 40 kilometrů.

Největší tragédii v historii speleologie v českých zemích mají na svědomí podzemní povodně z bouřek. Před 50 lety, 29. srpna 1970, při zkoumání nových prostor Amatérské jeskyně v Moravském krasu zahynuli amatérští speleologové Milan Šlechta a Marko Zahradníček. Šlechtův bratr Jiří přitom zemřel v jiné jeskyni o pět let dřív.

Amatérské jeskyně jsou nejdelším jeskynním systémem v ČR, celková délka propojeného systému je dnes více než 40 kilometrů. Amatérští i profesionální speleologové se již dávno pokoušeli objevit místa, kde vzniká říčka Punkva, přičemž se vědělo, že jejími zdrojnicemi jsou Sloupský potok a říčka Bílá voda. Ta se noří do podzemí v místě nazvaném Nová Rasovna nedaleko obce Holštejn. V letech 1959 až 1961 prozkoumávala severní část Moravského krasu parta amatérských speleologů, která se pokoušela nalézt pokračovaní jeskyně Plánivy. Zakládajícími členy této skupiny (tzv. Plániváci) byli i bratři Jiří a Milan Šlechtové (Jiří Šlechta zahynul 5. září 1965 při průzkumu).

Jeskyňáři pronikli 18. ledna 1969 Cigánským závrtem do 90 metrů dlouhého dómu a za ním až k podzemnímu toku Bílé vody. Tak objevili jeskyni, kterou nazvali Amatérskou na počest všech dobrovolných průzkumníků. Nyní se nazývá Stará Amatérská jeskyně. Její objev se stal pouze předzvěstí podstatně kolosálnějšího objevu Nové Amatérské jeskyně. To se stalo 16. srpna 1969 po překonání Povodňového sifonu na konci Povodňové chodby a objevitelé prošli tehdy jen část tohoto mohutného jeskynního systému.

Další výzkum měl pokračovat o rok později. Ráno 29. srpna 1970 se Šlechta a Zahradníček ponořili do sifonu a úspěšně jej překonali. Kolem poledne ale začalo v severní části krasu intenzivně pršet. Podle odborníků byly podobné přívaly deště nevídané po celá minulá desetiletí, Punkva pod Macochou strhávala i zaparkovaná auta a před propadáním Bílé vody v Nové Rasovně stoupla hladina o více než deset metrů. Údajně se jednalo o padesátiletou vodu.

Jeskyňáři se tedy rozhodli k návratu, vzápětí bylo ale přerušeno spojení s nimi. Nejspíš se snažili ukrýt v dvoumetrovém komínku ve stropě chodby, kde je zastihl příval vody. Po masivní záchranné akci, které se účastnily stovky lidí, byl nalezen 2. září jeden ze speleologů mrtev visící za přilbu, druhý ležel na dně chodby připoutaný ke svému druhovi lanem. Tragédie měla obrovské důsledky pro amatérské jeskyňáře, kterým byl do Amatérské jeskyně na 23 let zakázán přístup. Členové České speleologické společnosti se mohli do jeskyně naplno vrátit až po změně společenských poměrů v roce 1992.

Amatérské jeskyně byly od svého objevení postupně propojovány s dalšími jeskyněmi v okolí, mezi něž patří i známé Punkevní jeskyně a propast Macocha. Vyvrcholením jeskyňářského snažení bylo v roce 2005 propojení Amatérské jeskyně s posledním velkým systémem v okolí, se Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi.

První obětí z řad jeskyňářů při objevování Moravského krasu byl v roce 1941 speleolog Jan Němec, který zahynul v závalu v Kateřinské jeskyni.

