Před Evropským parlamentem demonstrovali zemědělci proti dohodě Mercosur
Prezident české Agrární komory Jan Doležal považuje protest za úspěsný. "Dá se říct, že tam byli zemědělci ze všech koutů Evropy," řekl ČTK Doležal ohledně demonstrace, které se zúčastnil. Z České republiky podle něj dorazilo mezi 50 až 100 zemědělci. Protestující by chtěli, aby evropští poslanci obchodní dohodu neschválili v současné podobě, podle Doležala je ale otázka, zda je zamítnutí dohody reálné. "Určitě je reálné upravit parametry ochranných opatření," uvedl Doležal. Tato opatření by měla chránit zemědělce před nadměrným nárůstem dovozů z Latinské Ameriky.
Zemědělci dávají najevo svůj nesouhlas s dohodou dlouhodobě. Obávají se konkurence zemědělského a potravinářského sektoru z Brazílie, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Podle nich tamní zemědělci musí dodržovat méně povinností, čímž jsou zvýhodněni. V případě českých zemědělců by dohoda vytvořila podle Doležala největší tlak na ceny v živočišné výrobě či v produkci cukru. Výrobky ze zemí Mercosuru jsou podle Doležala levnější, protože nemusí splňovat stejné standardy, například v oblasti péče o zvířata či ochrany životního prostředí.
Protesty proti dohodě se skupinou Mercosur nepodporuje česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS), která předsedá zemědělskému výboru Evropského parlamentu. "Ta smlouva je dobře nastavená i v oblasti zemědělství, je tam spousta pojistek a různých limitů," řekla dnes europoslankyně novinářům. Podle ní má Evropská komise různé nástroje, které může použít v případě výrazných výkyvů v dovozu potravin. Obavy zemědělců jsou podle ní liché. "My takovou smlouvu opravdu potřebujeme," uvedla europoslankyně.
Protestujícím zemědělcům vyjádřil pochopení český ministr zemědělství Martin Šebestyán. "Z pohledu zemědělského sektoru je dohoda Evropské unie se zeměmi Mercosur problematická a dlouhodobě s ní nesouhlasím," uvedl ministr s tím, že v jiných sektorech může být naopak prospěšná. Důležité podle něj bude u importovaného zboží vymáhání stejných standardů jako v EU a také nastavení ochranných opatřeních, která by zabránila výraznějšímu narušení trhu.
Smlouvu podporuje i europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) z frakce Evropské lidové strany. Podle něj je ale situace kolem dohody v Evropském parlamentu napjatá. "Není vůbec jasné, že se najde většina pro schválení dohody," řekl Niedermayer novinářům.
Důvodem protestů podle europoslance Tomáše Kubína (ANO) z frakce Patriotů pro Evropu je "podstata samotné dohody, která pro zemědělce výhodná není". Kritizoval krok Evropské komise, která připravila dvě dohody. Výhradně obchodní dohoda nebude potřebovat souhlas národních parlamentů, zatímco o širší dohodě o partnerství se bude hlasovat i na národní úrovni. O obou dohodách ale bude Evropský parlament hlasovat. Europoslanci z ANO ještě neví, zda ji podpoří, protože pro Českou republiku by mohla být smlouva výhodná. "Budeme respektovat pozici vlády České republiky," uvedl europoslanec Ondřej Knotek (ANO).
Ve středu bude Evropský parlament rozhodovat o tom, zda nechá dohody podepsané v sobotu přezkoumat Soudním dvorem EU. Takový krok by hlasování na plénu zřejmě o nejméně několik měsíců zpozdil.
