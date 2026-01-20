https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pred-evropskym-parlamentem-demonstrovali-zemedelci-proti-dohode-mercosur
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Před Evropským parlamentem demonstrovali zemědělci proti dohodě Mercosur

20.1.2026 15:51 | ŠTRASBURK (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | yaakovberg@gmail.com / Depositphotos
Před Evropským parlamentem dnes demonstrovalo několik tisíc zemědělců proti obchodní dohodě s latinskoamerickými státy ze skupiny Mercosur. Někteří přijeli i s traktory a další technikou, píše agentura AFP. Dohodu zástupci EU podepsali v sobotu, o textu bude Evropský parlament teprve hlasovat.
 
Velkou část demonstrantů tvořili zemědělci z Francie, jejichž organizace proti smlouvě dlouhodobě vystupují. Přítomni byli však i zástupci zemědělského sektoru z dalších evropských zemí, včetně představitelů české Agrární komory. Podle policie se protestu zpočátku účastnilo na 4500 lidí, počet později vzrostl na 5500. Odpoledne někteří demonstranti začali u sídla parlamentu házet předměty a zeleninu na policii. Policisté odpověděli slzným plynem, napsala agentura AFP. Hlavním cílem nelibosti protestujících byla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Prezident české Agrární komory Jan Doležal považuje protest za úspěsný. "Dá se říct, že tam byli zemědělci ze všech koutů Evropy," řekl ČTK Doležal ohledně demonstrace, které se zúčastnil. Z České republiky podle něj dorazilo mezi 50 až 100 zemědělci. Protestující by chtěli, aby evropští poslanci obchodní dohodu neschválili v současné podobě, podle Doležala je ale otázka, zda je zamítnutí dohody reálné. "Určitě je reálné upravit parametry ochranných opatření," uvedl Doležal. Tato opatření by měla chránit zemědělce před nadměrným nárůstem dovozů z Latinské Ameriky.

Zemědělci dávají najevo svůj nesouhlas s dohodou dlouhodobě. Obávají se konkurence zemědělského a potravinářského sektoru z Brazílie, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Podle nich tamní zemědělci musí dodržovat méně povinností, čímž jsou zvýhodněni. V případě českých zemědělců by dohoda vytvořila podle Doležala největší tlak na ceny v živočišné výrobě či v produkci cukru. Výrobky ze zemí Mercosuru jsou podle Doležala levnější, protože nemusí splňovat stejné standardy, například v oblasti péče o zvířata či ochrany životního prostředí.

Protesty proti dohodě se skupinou Mercosur nepodporuje česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS), která předsedá zemědělskému výboru Evropského parlamentu. "Ta smlouva je dobře nastavená i v oblasti zemědělství, je tam spousta pojistek a různých limitů," řekla dnes europoslankyně novinářům. Podle ní má Evropská komise různé nástroje, které může použít v případě výrazných výkyvů v dovozu potravin. Obavy zemědělců jsou podle ní liché. "My takovou smlouvu opravdu potřebujeme," uvedla europoslankyně.

Protestujícím zemědělcům vyjádřil pochopení český ministr zemědělství Martin Šebestyán. "Z pohledu zemědělského sektoru je dohoda Evropské unie se zeměmi Mercosur problematická a dlouhodobě s ní nesouhlasím," uvedl ministr s tím, že v jiných sektorech může být naopak prospěšná. Důležité podle něj bude u importovaného zboží vymáhání stejných standardů jako v EU a také nastavení ochranných opatřeních, která by zabránila výraznějšímu narušení trhu.

Smlouvu podporuje i europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) z frakce Evropské lidové strany. Podle něj je ale situace kolem dohody v Evropském parlamentu napjatá. "Není vůbec jasné, že se najde většina pro schválení dohody," řekl Niedermayer novinářům.

Důvodem protestů podle europoslance Tomáše Kubína (ANO) z frakce Patriotů pro Evropu je "podstata samotné dohody, která pro zemědělce výhodná není". Kritizoval krok Evropské komise, která připravila dvě dohody. Výhradně obchodní dohoda nebude potřebovat souhlas národních parlamentů, zatímco o širší dohodě o partnerství se bude hlasovat i na národní úrovni. O obou dohodách ale bude Evropský parlament hlasovat. Europoslanci z ANO ještě neví, zda ji podpoří, protože pro Českou republiku by mohla být smlouva výhodná. "Budeme respektovat pozici vlády České republiky," uvedl europoslanec Ondřej Knotek (ANO).

Ve středu bude Evropský parlament rozhodovat o tom, zda nechá dohody podepsané v sobotu přezkoumat Soudním dvorem EU. Takový krok by hlasování na plénu zřejmě o nejméně několik měsíců zpozdil.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zemědělská krajina v zimě Foto: Depositphotos Šebestyán: Budu spolupracovat se všemi nevládními zemědělskými organizacemi Sójové pole u Cordoby v Argentině Foto: Pedro Reyna Flickr Producenti potravin: Dohoda se státy Mercosur ohrožuje konkurenceschopnost v EU České bankovky Foto: Depositphotos Šebestyán: Rozpočet ministerstva zemědělství je potřeba navýšit alespoň o osm miliard korun

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist