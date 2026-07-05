Přerov nabídne od srpna použité věci za symbolický poplatek
Od 1. srpna si budou moci návštěvníci odnést vybrané předměty za symbolický manipulační poplatek. Například knihy, časopisy nebo drobné kuchyňské potřeby budou stát 20 korun, nádobí či hračky 50 korun, sportovní nebo zahradní vybavení 100 korun, jízdní kola, koloběžky nebo drobný nábytek 200 korun. "U některých atypických nebo hodnotnějších věcí může být cena stanovena individuálně," doplnila mluvčí.
Lidé musí podle zástupců radnice počítat s tím, že předáním věci do Re-Use centra se jí definitivně vzdávají. Předměty nebude možné později vyzvednout ani v případě, že o ně nebude zájem. Pokud se za jeden měsíc nenajde nový majitel, mohou být z nabídky vyřazeny a následně zlikvidovány v souladu s pravidly pro nakládání s odpady.
Aktuální nabídka věcí bude pravidelně zveřejňována na stránkách Technických služeb města Přerova včetně fotografií jednotlivých předmětů. "Zájemci si tak budou moci nabídku prohlédnout ještě před návštěvou Re-Use Pointu. Na webu zároveň najdou provozní řád, seznam přijímaných věcí i další praktické informace," doplnil jednatel společnosti Petr Měřínský.
Podobné místo je také v Olomouci, provoz zahájilo v září 2024. Centrum s názvem Druhá Dobrodruhá funguje pod vedením olomoucké charity. Projekt nabízí druhou šanci nejenom věcem, ale i lidem, kteří potřebují pomoci. Centrum je otevřené od pondělí do pátku odpoledne a v sobotu dopoledne. V říjnu 2021 otevřeli re-use centrum také v Hranicích na Přerovsku.
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