Holice na Pardubicku dokončují re-use centrum, otevřou ho na podzim
Re-use centrum bude v hale o rozloze zhruba 100 metrů čtverečních. Přibližně polovinu prostoru zabere sklad a druhou část místo, kde si lidé budou moci vybrat odložené věci. "Lidé dnes vyhazují spoustu věcí, které jsou stále funkční. Nejčastěji jde o nábytek, sportovní vybavení, dětské hračky, kola, nádobí nebo různé vybavení do domácnosti," řekl ČTK vedoucí sběrného dvora Martin Bartoníček.
Stavba re-use centra vyjde město na téměř 4,2 milionu korun. Součástí zakázky jsou stavební a montážní práce, terénní úpravy, napojení na technickou infrastrukturu i likvidace odpadu, který při stavbě vznikne.
První re-use centrum v Pardubickém kraji vzniklo v roce 2018 ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. O rok později se přidaly Chrudim a Heřmanův Městec. V dalších letech následovaly Pardubice, Letohrad, Svitavy a Ústí nad Orlicí.
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