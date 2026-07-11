Tisíce knih dostaly nový život díky městskému reuse centru v Ostravě
„Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky. Velký úspěch mají také kriminální série, například Jo Nesbø nebo Lars Kepler, či jiné knižní série. Vzácněji se objevují knihy fantasy sérií a občas narazí zaměstnanci reuse centra i na zajímavé tituly od méně známých autorů,“ popisuje Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí. Knihovna reuse centra má podle jeho slov své stálé zákazníky mezi sběrateli starých vydání, studenty postrádající naučnou literaturu, stejně jako rodiči hledajícími knížky pro děti.
Najít konkrétní knihu v knihovně Reuse centra Ostrava není úplně jednoduché, protože stejně jako zbytek centra je uspořádána podle barev. Budoucí čtenáře tak čeká hledání ve všech barevných zónách, kde mohou objevit dětské knihy, romantické romány, detektivky, kuchařky, učebnice i cizojazyčnou literaturu.
Někdy do centra dárci přivezou desítky beden knih, jindy vyřazují z domácnosti jen menší množství a dorazí třeba s jednou taškou. Nejčastěji knihy odevzdávají přímo v Reuse centru Ostrava, mohou je však přivézt také do všech 11 sběrných dvorů společnosti OZO Ostrava. Největší sběrné dvory (SD Přívoz, SD Zábřeh, SD Kunčice, SD Poruba a SD Třebovice) mají v letním provozu otevřeno denně od 7 do 19 hodin (PO–NE). Tyto dvory disponují uzavřenými kontejnery, kde jsou knihy dočasně uskladněny před svozem do Reuse centra Ostrava.
Oblíbené Reuse centrum Ostrava významně postihla v roce 2024 povodeň. Prostory však byly obnoveny a milovníkům knih znovu nabízí své zázemí včetně nově vybudované centrální knihovny.
„Reuse centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelné není ani sociální hledisko, ceny jsou nastaveny velmi vstřícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Zmíněný cirkulární systém navíc přispívá k nové výsadbě či údržbě stávající zeleně, je zřejmý environmentální dopad. Každoročně tak společnost OZO Ostrava podpoří řadu zelených projektů. Jen letos program Zelená pro Ostravu obsáhl 12 zelených projektů. Hotovo již mají v Hrabové, kde vybudovali nový trvalkový záhon u mokřadu a přilehlé cyklostezky. Zmíněný veřejný prostor tak získal estetičtější podobu,“ dodává Aleš Boháč.
Program OZO Ostrava Zelená pro Ostravu 2026 letos přispěl k realizaci zelených projektů napříč městem. Nová zeleň přibude nejen v Hrabové, ale také v Radvanicích a Bartovicích, Porubě, Polance nad Odrou, Moravské Ostravě a Přívozu, Nové Vsi, Staré Bělé či Plesné. Také v ostravském Centru pro rodinu a sociální péči upravili a oživili venkovní prostor, vysadili trvalky, cibuloviny, půdopokryvné rostliny i keře. Do výsadby se zapojili také klienti a pracovníci přímé péče. Náklady projektu činily 58 700 korun. Projekt v Hrabové si pak vyžádal téměř 135 000 korun. Po přípravě půdy byla provedena výsadba trvalek, jejich zamulčování a veřejný prostor byl upraven s ohledem na vyšší zátěž. Atraktivní místo jistě ocení obyvatelé okolních domů, děti ze škol, cyklisté i návštěvníci lokality. Veškeré letos podpořené projekty.
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