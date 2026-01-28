Ptačí budky v Ostravě měly loni rekordní obsazenost
Záměrem města Ostravy je pokračování v realizaci projektu i v dalších letech. Ptačí budky jsou již nyní připraveny na nadcházející hnízdní sezónu.
Ptačí budky byly postupně od roku 2021 instalovány odborem ochrany životního prostředí do korun vhodných městských stromů. Ve městě přibylo celkem 251 ptačích budek (sýkorníků), které jsou rozmístěny v městských obvodech Poruba, Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Michálkovice, Svinov a Slezská Ostrava, především v místech s nedostatkem vhodných hnízdících podmínek. Smyslem projektu je podpora hnízdění ptáků a navýšení populace ptactva ve městě.
Pořízení budek předcházel v roce 2019 výzkumný projekt zabývající se vlivem urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě. Výsledky projektu pak pomohly například s výběrem vhodného typu budek, optimálního způsobu jejich instalace a s výběrem vhodných lokalit pro jejich umístění. Budky podle návodu biologů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrobila městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň.
V letech 2021 a 2022 bylo každý rok instalováno v rámci projektu 100 kusů budek, v roce 2023 přibylo 50 těchto ptačích obydlí. Budky byly rozmístěny do korun stromů, zpravidla v zastavěnějších lokalitách ve stromořadích a parkově upravených plochách. Při výběru umístění budky byla zohledněna existence keřů, keřových skupin v blízkosti, kde ptáci naleznou potravu i úkryt. Město Ostrava není ve svém ekologickém projektu osamoceno, velký dík za další aktivity v podobě instalací ptačích budek patří také různým neziskovým organizacím, spolkům, sdružením, školám a jiným veřejným institucím.
„Projekt ptačích budek pro Ostravu není jediný, který odbor ochrany životního prostředí ve městě realizuje. V roce 2024 byly na neveřejné části nejvyšší radniční věže v zemi Nové radnice umístěny včelí úly. Projekt „medOva radnice“ přispívá k zabezpečení opylování významné části vegetace i k biomonitoringu kvality životního prostředí ve městě,“ dodává Aleš Boháč, náměstek primátora.
