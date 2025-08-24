https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/levy-breh-ostravice-se-zasadne-promeni
Levý břeh Ostravice se zásadně promění

24.8.2025 05:52 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Magistrát města Ostravy
Revitalizace levého břehu Ostravice se zdárně přehoupla do své druhé půli. Proměněný prostor pod novým City Campusem by nejen Ostravané mohli užívat ještě v letošním roce, stavba by měla být dokončena do listopadu.
 
Díky realizovaným pracím vznikne atraktivní veřejný prostor pro příjemné trávení volného času. Území se stane komfortnějším pro cyklisty i chodce. Rychlost v místě bude snížena na maximálně 30 km/h, prostor se tak výrazně zklidní.

V současnosti realizovaná druhá fáze revitalizace navazuje na první etapu estetizace nábřeží levého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Na Karolině a Střelniční ulicí dokončenou v závěru roku 2022. Nicméně již v příštím roce čekají zmíněné území další stavební práce, neboť je plánováno zahájení realizace významné dopravní stavby – mostu Na Karolině.

Břeh byl nejprve zpevněn a doplněn kameny, následuje výstavba koridoru velmi vysokého napětí. „S ohledem na větší kubaturu betonových konstrukcí v podkladní vrstvě rekonstruované komunikace a související práce bude komunikace uzavřena do října letošního roku. Po dokončení výstavby koridoru bude následovat samotné vybudování konstrukční a obalové vrstvy komunikace a ostatní dokončovací práce, včetně montáže mobiliáře a sadových úprav,“ popisuje Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.

Prostor pro relaxaci doplní mobiliář, pět lavic z prefabrikovaných materiálů odolávající vodě. „Lavice jsou vizuálně totožné jako navržený mobiliář u Sýkorova mostu,“ dodává Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.

Lokalita prodělá i sadové úpravy. „V rámci objektu je řešen svah bermy podél řeky Ostravice. V závěrečné etapě realizovaných prací bude vysazeno 11 stromů a keře, nezapomněli jsme na výsadbu trvalek či vysetí krajinného trávníku,“ uvádí náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč.

Lidé se budou moci v budoucnu spočinout ve stínu javorů, habrů, dubů, třešní i lípy. Vysazeno bude podle Aleše Boháče 570 kusů keřů, zimolezy, kaliny, tavolník, svída, růže. Scházet nebude 630 kusů trvalek, pitulník a kontryhel.

„S ohledem na charakter místa, kde několikrát ročně docházelo ke zvýšení hladiny řeky na komunikaci v návaznosti na vydatnější deště, byla komunikace v rámci stavebních prací zvednuta o půl metru, což by mohlo tyto situace eliminovat. Břehy byly také zpevněny jako říční koryto, aby byly schopny čelit zvýšené hladině vody,“ doplňuje Aleš Boháč.

Vizualizace architekta Romana Kouckého.
Vizualizace architekta Romana Kouckého.
Zdroj | Architektonická kancelář Roman Koucký, Magistrát města Ostravy

Stavba navázala na předchozí etapu, kdy bylo v úsek Levobřežní vystavěno schodiště pod City Campusem Ostravské univerzity, doplněny byly propojovací chodníky a veřejné osvětlení. Nescházely příslušné sadové úpravy, včetně mobiliáře. Nicméně první stavební práce k estetizaci Havlíčková nábřeží byly realizovány již v letech 2012/2013, kdy byly v území vybudovány dvě visuté vyhlídkové galerie.

Náklady současné stavby činí 40 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem prací je společnost K2 stavební Moravia, práce jsou realizovány dle návrhu společnosti CHVÁLEK ATELIÉR.

Proměna lokality však zdaleka nekončí. V příštím roce čeká Ostravu zahájení prací na mostě Na Karolině. Jedná se o městský most na význačné městské třídě, jehož aktuální stav je havarijní. Náklady jsou předpokládány ve výši 342 milionů korun bez DPH. Městský most ve svém návrhu akcentuje spojení dvou historických území Moravské a Slezské Ostravy. Svým tvarem a statickým řešením by se měl zařadit mezi architektonické dominanty města Ostravy. Stavba mostu navazuje bezprostředně na centrum a podpoří také celkovou revitalizaci obou nábřeží řeky Ostravice.

foto - Pokorná Gabriela
Gabriela Pokorná
Autorka je tisková mluvčí města Ostravy.
