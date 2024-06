Jak na klíněnku jírovcovou? Ostravě se osvědčilo stromy „naočkovat“

Karel Zvářal 23.6.2024 06:22

Jírovec maďal je jedním z mála nepůvodních dřevin, který hostí hmyz, a ten mohou konzumovat naši pěvci - tedy konkrérně larvy klíněnky zejména modřinka a koňadra, dospělce loví např. lejsek bělokrký, ale zřejmě i l. šedý aj. pěvci (rehci). Právě u lejska bělokrkého mne překvapilo odvedení vyletěných mláďat 400-500m daleko během jednoho dne do aleje s jírovci, kde se potom asi týden zdržovali až do osamostatnění mláďat. A jelikož jsou jírovce napadány každoročně a s každým jarem se stromy opět zazelenají, není přítomnost tohoto hmyzu pro strom fatální, jak tomu bývá např. u lýkožrouta smrkového. Listy sice předčasně zhnědnou i opadávají, ale tento jev lze přirovnat k dárcovství krve 2-4x za rok - vitalitu stromu to nijak viditelně nesníží.



Bylo by potřeba se zamyslet, zda podobné ekosystémové služby by se nemohly týkat regulace přemnožených pleničů ptačích hnízd, tj. koček, kuny skalní, straky či sojky, které se ve městě cítí "jako doma", mají zde klid, potravu i dostatek úkrytů či zeleně pro vyhnízdění. Potkani či holubi jsou někde hubeni, v 21. století bychom měli umět i "něco navíc".

Odpovědět