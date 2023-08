Přerov zakládá novou zahrádkářskou kolonii, určena bude pro 40 až 90 zahrádek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přerovská radnice se rozhodla založit novou zahrádkářskou kolonii, místo pro ni vyčlení ze svého pozemku u komunikace, která vede k místní části Újezdec. Vzniknout by zde mělo od příštího roku 40 až 90 zahrádek. Město tímto krokem vyslyšelo přání řady obyvatel, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Podle zástupců přerovského zahrádkářského svazu poptávka po zahrádkách vzrostla především během pandemie a po ní. Kromě pěstování ovoce či zeleniny je lidé využívají také k odpočinku.

"Jedná se o lokalitu v blízkosti ulic 9. května - Přerovská, kde může v říjnu příštího roku vzniknout 40 až 90 zahrádek o výměře asi 250 až 400 metrů čtverečních. Roční pachtovné za užívání zahrádky by činilo pět korun za metr čtvereční a rok," uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Vhodnou plochu město hledalo od loňského roku. Půdu, která patří městu a kde by mohla v příštím roce vzniknout nová zahrádkářská kolonie, v současné době využívá pro zemědělské účely společnost Agras. "Zástupci města mají představu, že soubor zahrádek bude oplocený, na pozemku bude zajištěna voda formou studny s ruční pumpou a na části parcely bude možné umístit dočasné stavby přístřešků pro nářadí," doplnila mluvčí radnice. Dodala, že zájemci o propachtování části tohoto městského pozemku se mohou písemně obrátit na adresu na odbor správy majetku města a komunálních služeb. "Užívání by pak bylo možné od října roku 2024, protože je třeba lokalitu připravit podle projeveného zájmu budoucích zahrádkářů," dodala mluvčí.

V Přerově jsou zahrádkářské kolonie především na okrajích města - lidé mají zahrádky například v prostoru u Laguny, v Předmostí u Starých Rybníků či u přerovských strojíren, zahrádkářské kolonie se nacházejí i ve směru z Přerova na místní část Lověšice. Jen pod přerovskou pobočkou Českého zahrádkářského svazu je deset kolonií. "V Přerově byl během covidu a po covidu o zahrádky zájem, vše je však otázka rozumné ceny," řekl dnes ČTK místopředseda sdružení Petr Svoboda. Doplnil, že nízký nájem se platí právě v případě pronájmu od města, v případě tržní ceny již zájem zahrádkářů opadá.

Zahrádky podle místopředsedy sdružení lidé využívají nejen k pěstování ovoce či zeleniny, ale nově si je pořizují často jen kvůli odpočinku. "Část nových zájemců nemá zahrádku na pěstování zeleniny, ale postaví si tam chatku, založí okrasný trávník, zasadí kytičky a postaví tam gril - jdou touto cestou. Původní zahrádkáři se na to dívají, že to tam nepatří, ale nemají pravdu, patří to tam také," doplnil Svoboda.

