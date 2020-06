Převoz praturů na Náchodsko bude zřejmě letos na podzim

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Česká krajina Pratuři by měli spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomoci s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky.

Převoz dvou praturů z rezervace u Milovic do lokality Josefovské louky u Jaroměře na Náchodsku by se mohl uskutečnit na podzim. Pratuři by měli v Ptačím parku Josefovské louky doplnit stádo divokých koní, které se tam pase už více než dva roky. ČTK to řekl správce ptačího parku Břeněk Michálek. Převoz praturů byl několikrát odložen kvůli tomu, že ochranářům se nepodařilo vyřídit všechny potřebné dokumenty pro převoz a umístění zvířat.

"Vše je na dobré cestě. Další domluvený termín je konec září, případně začátek října. Jeví se to pravděpodobné," řekl ČTK Michálek.

Dvě jalovice, které patří ochranářské společnosti Česká krajina, jsou dosud v rezervaci u Milovic. Tam žijí ve stepní lokalitě, kde se na jediném místě v ČR rozmnožují. Tento druh je schopen přežít v přírodě bez lidské péče.

Pratuři by měli spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomoci s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky. Zvířata budou zpočátku na ohrazené pastvině, postupně by měla začít sdílet společný prostor s divokými koňmi. Ptačí park Josefovské louky o rozloze asi 80 hektarů vzniká od roku 2006.

