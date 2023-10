Prezident si při návštěvě Olomouckého kraje vyšlápl k Lesnímu baru

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

K samoobslužnému Lesnímu baru nedaleko Lipové-lázní na Jesenicku si dnes vyšlápl prezident Petr Pavel při návštěvě Olomouckého kraje. Prezidenta v roli turisty doprovázela k navštěvovanému místu ukrytému v Rychlebských horách na zhruba dvoukilometrové trase lesem i první dáma Eva Pavlová a prezidentská delegace. V cíli je čekal oheň, udírna s klobáskami a speciální žlaby, ve kterých se chladilo pivo či nealko.

"Jsem moc rád, když do každého výjezdu můžeme zařídit trochu fyzické aktivity a poznání něčeho nového. Já jsem o tomto baru mnohokrát slyšel, ale nikdy jsem tu nebyl, jsem rád, že jsme to mohli napravit," řekl Pavel. Zvláštností zdejšího Lesního baru je to, že turisty na místě nikdo nehlídá ani neinkasuje, platí se do pokladničky. Přesto dosud nezkrachoval. "Pro mě je to úžasný příklad toho, že někdo chce udělat lidem radost, že se tady mohou občerstvit a přes všechny potíže má důvěru v to, že v lidech je více dobrého než špatného," doplnil prezident.

Samoobslužný bar je na stezce z Horní Lipové směrem k vrcholu hory Smrk a v turistické sezoně ho navštěvují zástupy lidí. V zimě slouží také běžkařům. Peníze turisté nechávají ve volně přístupné pokladničce. Bar využil pro pohoštění i prezident, z kádě si vylovil chlazené pivo v plechovce, jeho žena dostala svařené víno a společně ochutnali i klobásu z udírny. Ze stylových plechových hrníčků si připili i šampaňským, které obstaral olomoucký hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN). V kasičce poté prezidentova manželka zanechala podle zjištění ČTK za útratu 240 korun.

Samoobslužný bar založili v roce 2007 lesníci, rozhodli se tehdy zpříjemnit cyklistům a turistům výlet do kopce vkusným odpočívadlem. "Snažili jsme se to nechat před dnešní návštěvou co nejautentičtější tak, jak to vidí turista, když přijde - hoří tady oheň, jde si vzít nápoj do potoka, uvařit kávu, čaj. My tomu s tátou říkáme zvídavá turistika - jestli jsou lidé opravdu poctiví a opravdu zaplatí do té kasičky. Myslím, že je dobře, že tady prezident byl a viděl, že ti lidé poctiví jsou," řekla dnes ČTK provozovatelka baru Zuzana Nováková.

