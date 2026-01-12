https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pri-pozarech-v-australii-zahynuly-tisice-zvirat-vlada-nabizi-financni-pomoc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Při požárech v Austrálii zahynuly tisíce zvířat, vláda nabízí finanční pomoc

12.1.2026 19:33 | BRISBANE (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Rozsáhlé lesní požáry na jihovýchodě Austrálie za necelý týden zničily stovky budov, zabily tisíce hospodářských zvířat a sežehly statisíce hektarů půdy. Federální vláda i vláda zasaženého státu Viktorie už oznámily finanční pomoc těm, které živel zasáhl, napsal web ABC.
 
Rozsáhlé požáry propukly minulou středu a od té doby zničily přes 350 000 hektarů buše. Hasiči varovali, že jim nejspíše potrvá týdny, než oheň dostanou pod kontrolu. V neděli také úřady informovaly o první oběti, jíž se stal zemědělec Max Hobson.

Komisař pro krizové řízení Tim Wiebusch řekl, že ve Viktorii stále hoří 12 velkých požárů, včetně těch u obcí Longwood, Otways, Walwa a Harcourt. Zničeno bylo podle něj 350 budov a přes 1000 zemědělských objektů, zatímco federace farmářů odhadla, že živel zabil přes 15 000 hospodářských zvířat.

Federální vláda i vláda Viktorie v neděli představily společný podpůrný balíček za 19,5 milionu australských dolarů (přes 272 milionů Kč), který je určený na krmivo pro hospodářská zvířata, podporu duševního zdraví nebo na nouzové ubytování. Premiérka Viktorie Jacinta Allanová oznámila další nouzovou pomoc pro nepojištěné občany, kteří budou muset rekonstruovat svá zničená obydlí. Zřízena byla také sbírka, jejíž celý obnos půjde zasaženým oblastem.

