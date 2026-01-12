Při požárech v Austrálii zahynuly tisíce zvířat, vláda nabízí finanční pomoc
12.1.2026 19:33 | BRISBANE (ČTK)
Komisař pro krizové řízení Tim Wiebusch řekl, že ve Viktorii stále hoří 12 velkých požárů, včetně těch u obcí Longwood, Otways, Walwa a Harcourt. Zničeno bylo podle něj 350 budov a přes 1000 zemědělských objektů, zatímco federace farmářů odhadla, že živel zabil přes 15 000 hospodářských zvířat.
Federální vláda i vláda Viktorie v neděli představily společný podpůrný balíček za 19,5 milionu australských dolarů (přes 272 milionů Kč), který je určený na krmivo pro hospodářská zvířata, podporu duševního zdraví nebo na nouzové ubytování. Premiérka Viktorie Jacinta Allanová oznámila další nouzovou pomoc pro nepojištěné občany, kteří budou muset rekonstruovat svá zničená obydlí. Zřízena byla také sbírka, jejíž celý obnos půjde zasaženým oblastem.
