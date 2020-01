Při převozu praturů na Náchodsko spojí síly asi 20 lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Česká krajina Převoz dvou praturů z rezervace u Milovic na Náchodsko budou zajišťovat asi dvě desítky lidí, včetně veterináře a specialistů na přepravu divokých zvířat. / Ilustrační foto

Převoz dvou praturů z rezervace u Milovic na Náchodsko budou zajišťovat asi dvě desítky lidí, včetně veterináře a specialistů na přepravu divokých zvířat. Do Ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře na Náchodsku by měly dvě jalovice dorazit v pátek 17. ledna, řekl správce ptačího parku Břeněk Michálek. Pratuři spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky. V lokalitě žijí už dva roky divocí koně.

"Převoz praturů bude náročná akce. Dostanou sedativa jen za účelem naložení do transportních beden. Bude se muset počkat, až se proberou, až pak může začít samotný převoz. Budou se transportovat za plného vědomí. Aby se jim nic nestalo, musí zvířata stát," řekl Michálek.

Samotný převoz by měl trvat maximálně dvě hodiny. Nákladní vozidlo, které bude pratury převážet, není vhodné pro jízdu v terénu. Podle Michálka proto dojede do blízkosti ptačího parku, kde bude čekat traktor. Ten bedny se zvířaty přepraví na samotnou pastvinu.

"Bude záležet na podmínkách na Josefovských loukách, které se mohou změnit ze dne na den podle počasí. Podle toho přizpůsobíme příjezdovou trasu. Na Josefovské louky se lze dostat několika vjezdy," řekl Michálek.

Pratuři patří ochranářské společnosti Česká krajina. Dopravu a veterinární dohled budou zajišťovat pracovníci Zoo Dvůr Králové nad Labem.

Zpočátku budou pratuři a koně v ohradě, která zabírá zhruba 18 hektarů, odděleni. Společný prostor by mohla zvířata začít sdílet na jaře. Ochranáři předpokládají, že ohrada bude přístupná návštěvníkům s výjimkou doby hnízdění a jarního zaplavování.

Dvě jalovice jsou staré přibližně 2,5 roku. V rezervaci u Milovic žijí pratuři ve stepní lokalitě několik let, je to jediné místo v ČR, kde se rozmnožují. Tento druh je schopen přežít v přírodě bez lidské péče. Pro pratury to na Náchodsku bude změna, protože Josefovské louky jsou mokřady.

Ptačí park Josefovské louky o rozloze asi 80 hektarů vzniká od roku 2006 s cílem umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území veřejnosti. Jeho páteří je původní závlahový systém napájený z Metuje, který Česká společnosti ornitologická (ČSO) opravila a který umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách.

Soustava zavlažovacích kanálů o celkové délce přes 100 kilometrů vznikla mezi Jaroměří a Novým Městem nad Metují na počátku 20. století kvůli nedostatku trávy. Josefovské louky tvoří necelou desetinu z celkového rozsahu původního zavlažovacího systému, který začal zanikat v 70. letech minulého století. Josefovské louky jsou v sousedství pevnostního města Josefov, které je součástí Jaroměře.

