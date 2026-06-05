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Případ hasiče a úřednice odsouzených kvůli Bečvě míří k nejvyšší instanci

5.6.2026 01:12 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | palickap / Wikimedia Commons
Případ hasiče a úřednice odsouzených za pochybení při havárii na řece Bečvě v roce 2020 míří k Nejvyššímu soudu. Okresní soud ve Vsetíně, který se případem zabýval jako první instance, obdržel v posledních měsících dvě dovolání, zjistila ČTK z justiční databáze. Spis a dovolání by měl vsetínský soud nyní předat nejvyšší instanci do Brna.
 
Hasič Jiří Pochyla podle pravomocného verdiktu porušil své povinnosti při řízení záchranných prací. Úřednice Věra Šulová podle stejného rozhodnutí nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí o lagunách firmy Energoaqua, kterou soudy označily za viníka ekologické havárie. Firma vinu popírala.

Za maření úkolu úřední osoby dostali Pochyla i Šulová peněžité tresty. Odvolací olomoucký krajský soud Šulové kvůli změně právní kvalifikace trest snížil z 60 000 na 40 000 korun, Pochylovi potvrdil 30 000 korun.

Hasič Pochyla řídil 20. září 2020 záchranné práce v Choryni na Vsetínsku a okolí, kde rybáři v řece pozorovali první mrtvé ryby. Podle verdiktu z nedbalosti závažně porušil své povinnosti. Měl přitom aktivně chránit životní prostředí, zajistit průzkum a odebírat vzorky.

Šulová jako referentka odboru životního prostředí a výstavby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2018 povolila firmě Energoaqua v lagunách shromažďovat povrchové vody místo vyčištěných vod z čistírny. Laguny, které byly poslední pojistkou, tak nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky.

Podle jiného pravomocného rozhodnutí vsetínského soudu způsobila otravu Bečvy rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka, není za ni právnická osoba trestně odpovědná. Od České inspekce životního prostředí dostala Energoaqua pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením. Firma s rozhodnutím nesouhlasila a podala odvolání k ministerstvu životního prostředí.

Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje kontaminoval kyanid. Zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.

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