Přírodovědci vypustili na Odolickém vrchu v Českém středohoří 70 syslů

Přírodovědci včera vypustili na Odolickém vrchu v Českém středohoří 70 syslů z několika zemí. Posílí zdejší populaci tohoto kriticky ohroženého hlodavce. Cílem je udržet sysla ve volné přírodě. Na místo ho přivezli záchranáři ze zoologických zahrad v České republice, Německu, Švédsku a Švýcarsku. Novinářům to řekla Lenka Čolobentičová, koordinátorka záchranného programu pro sysla obecného z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.Pro vypuštění připravili odborníci na kopci nad obcí Odolice na Mostecku dvě klece, pod nimiž vyvrtali několik děr. Do ohrádek umístili přístřešky jako ochranu před sluncem a deštěm, seno, které slouží jako výstelka nor, a krmení. Do každé pak opatrně přesouval Jan Matějů hlodavce.

"Musí se chytit pevně, aby nekousnul," podotknul jeden z autorů záchranného programu, který v České republice funguje od roku 2008. Za tu dobu se podařilo populaci sysla podle koordinátorky zdvojnásobit zhruba na 6000 jedinců.

Odolický vrch nebyl vybrán náhodou. "Sysel se tady v minulosti vyskytoval a jsou tu vhodné podmínky pro to, aby tu mohl žít dál. Navíc je to blízko lokalit, kde už sysel je, a to Raná letiště Hrádek, Písečný vrch," uvedla koordinátorka.

Na stejném místě před rokem vypustili 40 syslů, zůstalo asi deset až patnáct jedinců. "Nějaký úbytek je vždycky. Přirozeným predátorem jsou dravci, ale největší problém nám teď dělají kočky," řekla Čolobentičová.

Sysel obecný byl v ještě v 50. letech minulého století přemnoženým polním škůdcem. Kvůli změnám v zemědělské krajině a způsobu, jak se v ní hospodaří, ztratil přirozené prostředí, zmizela malá políčka, meze, pastviny.

"Záchrana stojí nemalé úsilí, bez ní by nicméně populace tohoto druhu rychle mizely," uvedla Čolobentičová. Sysel potřebuje krátké suché trávníky, nejvíce peněz je proto určeno na udržení těchto porostů.

Zemědělci se záchranářům neozývají. "Škody občas udělají, ale jsou tak malé, že jsou zanedbatelné," řekla koordinátorka. Vedle klecí měli přírodovědci na Odolickém vrchu připravené také předvrtané díry, které se po vypuštění sysla zakryjí plastovou lahví naplněnou vodou. Syslům trvá podle odborníků zhruba týden, než se z klece dostanou. To je podle Matějů dostatečně dlouhá doba na to, aby se s prostředím sžili.

Průběžně je přírodovědci kontrolují. V pondělí vypustili ochránci přírody 14 syslů také na Znojemsku a další ještě tento týden vypustí u Strakonic.

