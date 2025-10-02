https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pro-stovky-jelenu-na-sumave-je-obdobi-rije-projevuji-se-hlasitym-troubenim
Pro stovky jelenů na Šumavě je období říje, projevují se hlasitým troubením

2.10.2025 17:37 | VIMPERK (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Stovky jelenů v těchto dnech na Šumavě postupně prožívají období říje. Charakteristická je hlasitým troubením, které bývá někdy zřetelně slyšitelné. Většinou se tak stává v ranních nebo pozdních večerních hodinách. Na Šumavě podle monitoringu nyní žije přibližně tisíc jelenů, laní a kolouchů. ČTK to řekl Adam Jirsa z šumavského národního parku.
 
"Přijde mi, že troubení jelenů je rok od roku trochu slabší. A také se v posledních letech říje v čase trošku posouvá," uvedl. Období říje bývalo přibližně měsíc od druhé poloviny září. Nyní podle Jirsy končí na začátku října. V říji jsou nyní na Šumavě i losi, kteří patří do čeledě jelenovitých. Vydávají ale slabší zvuky.

Jako první se do říje zapojují nejstarší jeleni, kterým je třeba devět let. Postupně se přidávají mladší až po čtyřleté. "Pohlavně zralý je jelen od dvou let. Ale takhle mladí se do říje nezapojují, protože by to pro ně mohlo být nebezpečné," uvedl Jirsa.

Při říji dává zvíře najevo ostatním jelením sokům, kdo je v oblasti pánem, a mohou se objevit i souboje samců. Jelen se především předvádí laním a usiluje o jejich přízeň. Stává se, že samec v době říje minimálně žere a ztratí část své váhy.

Jirsa uvedl, že počet členů jelení populace na Šumavě v posledních letech výrazně nekolísá. V minulosti jejich stav regulovali z velké části myslivci odstřelem. Jelen způsobuje největší škody tím, že okusuje větve mladých stromků, které pak zahynou. "A nejčastěji se jedná o jeřáb a jedli. Smrk, který je na Šumavě dominantní, je pro jeleny méně zajímavý," řekl.

V posledních letech získal jelen na Šumavě přirozeného predátora, jímž se stal vlk. Smečka této šelmy dokáže jelena, který pro ně představuje potravu, usmrtit. "Je to v přírodě přirozený proces a rozhodně se nedá říct, že by vlk stav jelenů nějak likvidoval," řekl Jirsa.

Dodal, že jeleni se na Šumavě stáhli především do bezzásahových oblastí, kde mají větší klid. Přesto zaregistroval, že i v říji se je pokouší vypátrat turisté. "Někdy jsem až překvapený, kam jsou schopni lidé zajít. Stalo se mi, že jsem na ně třeba narazil na našich posedech, kde jelena vyhlíželi a chtěli si ho vyfotit," uvedl.

V říji jsou nyní i losi. Jejich populaci na Šumavě tvoří asi 15 jedinců, kteří žijí hlavně v okolí lipenské přehrady. Jejich říje je delší, začíná už v srpnu a trvá do října. "Ale netroubí při ní jako jeleni, vydávají slabší zvuk," řekl Jirsa. Na Šumavě se nyní pohybuje i los Emil, který putuje několik měsíců po evropských zemích. Stále se ale jedná o mládě losa, které se do říje nezapojuje.

Marek Bílek
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
