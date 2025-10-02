Pro stovky jelenů na Šumavě je období říje, projevují se hlasitým troubením
Jako první se do říje zapojují nejstarší jeleni, kterým je třeba devět let. Postupně se přidávají mladší až po čtyřleté. "Pohlavně zralý je jelen od dvou let. Ale takhle mladí se do říje nezapojují, protože by to pro ně mohlo být nebezpečné," uvedl Jirsa.
Při říji dává zvíře najevo ostatním jelením sokům, kdo je v oblasti pánem, a mohou se objevit i souboje samců. Jelen se především předvádí laním a usiluje o jejich přízeň. Stává se, že samec v době říje minimálně žere a ztratí část své váhy.
Jirsa uvedl, že počet členů jelení populace na Šumavě v posledních letech výrazně nekolísá. V minulosti jejich stav regulovali z velké části myslivci odstřelem. Jelen způsobuje největší škody tím, že okusuje větve mladých stromků, které pak zahynou. "A nejčastěji se jedná o jeřáb a jedli. Smrk, který je na Šumavě dominantní, je pro jeleny méně zajímavý," řekl.
V posledních letech získal jelen na Šumavě přirozeného predátora, jímž se stal vlk. Smečka této šelmy dokáže jelena, který pro ně představuje potravu, usmrtit. "Je to v přírodě přirozený proces a rozhodně se nedá říct, že by vlk stav jelenů nějak likvidoval," řekl Jirsa.
Dodal, že jeleni se na Šumavě stáhli především do bezzásahových oblastí, kde mají větší klid. Přesto zaregistroval, že i v říji se je pokouší vypátrat turisté. "Někdy jsem až překvapený, kam jsou schopni lidé zajít. Stalo se mi, že jsem na ně třeba narazil na našich posedech, kde jelena vyhlíželi a chtěli si ho vyfotit," uvedl.
V říji jsou nyní i losi. Jejich populaci na Šumavě tvoří asi 15 jedinců, kteří žijí hlavně v okolí lipenské přehrady. Jejich říje je delší, začíná už v srpnu a trvá do října. "Ale netroubí při ní jako jeleni, vydávají slabší zvuk," řekl Jirsa. Na Šumavě se nyní pohybuje i los Emil, který putuje několik měsíců po evropských zemích. Stále se ale jedná o mládě losa, které se do říje nezapojuje.
