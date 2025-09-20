https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pro-udrzbu-mokradu-kolem-mesta-chce-hradek-nad-nisou-poridit-obojzivelny-bagr
Pro údržbu mokřadů kolem města chce Hrádek nad Nisou pořídit obojživelný bagr

20.9.2025 12:33 | HRÁDEK NAD NISOU (ČTK)
Obojživelný bagr.
Foto | drutska / Depositphotos
Pro údržbu mokřadů kolem města chce Hrádek nad Nisou na Liberecku pořídit obojživelný bagr. Na speciální stroj za 3,9 milionu korun žádá dotaci z Fondu malých projektů Turów, řekla ČTK mluvčí radnice Eva Jiříčková. Podobná zařízení zatím nejsou v Česku obvyklá, v Hrádku nad Nisou si mohli v minulých dnech speciální techniku otestovat.
 
Podle starosty Pavla Farského (Hrádek potřebuje změny!) má příhraniční město tolik vodních ploch, které je potřeba udržovat, že dává větší smysl multifunkční bagr pro město koupit, než platit za údržbu ploch externí firmě. Radnice má navíc šanci získat na jeho pořízení dotaci z Fondu malých projektů Turów, odkud může na projekt dostat až 100 000 eur (v přepočtu 2,4 milionu Kč). Zbytek město doplatí z rozpočtu.

Fond malých projektů je jedním z výsledků česko-polské dohody o kompenzacích škod způsobených těžbou uhlí v polském dole Turów u hranic s Českem. Polská a česká vláda, Dolnoslezské vojvodství a Liberecký kraj se do něj zavázaly dávat rovným dílem dohromady 500 000 eur ročně (12,2 milionu korun). Z fondu jsou financovány místní a regionální projekty s cílem posílit ochranu životního prostředí v okolí dolu.

"Věřím, že ten stroj nám udělá hodně práce, protože třeba biotop v Loučné tím budeme udržovat, budeme tím udržovat Cihelnu, kde máme vodní plochy, ale třeba máme totálně zarostlý poldr v Oldřichově, s kterým jsme si nevěděli rady, protože tam se nikdo nedostane, aby to posekal. Opravdu to musí udělat takovéhle speciální zařízení," dodal Farský.

Obojživelný bagr je vybavený pásy, takže může jezdit po souši, v hluboké vodě využívá jako pohon lopatky. Lze na něj připevnit až 20 nástavců, od žacích ústrojí až po sací čerpadla. Hrádek plánuje pořídit dva nástavce - řezačku a hrábě na rákos. Řezačka umožňuje řezání ve vodě až do šířky čtyř metrů a hloubky 1,4 metru. Hrábě slouží ke sběru a přepravě rostlin, mají skládací boční části a lze je doplnit síty pro sběr odpadu či řas.

"Výhoda bagru je v tom, že kromě údržby biotopů jej mohou využívat i hasiči. Na stroj lze napojit výkonné čerpadlo pro plnění protipovodňových vaků nebo ho využít při úklidu škod po povodních. Díky pásům se může pohybovat na rozmáčené půdě a odstraňovat naplaveniny," doplnil technický pracovník města Josef Olša z odboru investic a správy města. Bagr bude prvním zařízením svého druhu v Libereckém kraji, do budoucna by tak mohl podle radnice pomáhat i v okolních obcích.

