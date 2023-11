Proagro Nymburk do konce roku přebuduje další farmu nosnic na voliérový typ

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay Ilustrační foto

Zemědělská společnost Proagro Nymburk, která se zabývá zejména chovem drůbeže a prasat, do konce roku dokončí přeměnu další ze svých čtyř farem pro nosnice, a to v Janské na Děčínsku, na farmu s voliérovým chovem. Kapacita farmy tam je zhruba 200 000 nosnic, celkem má společnost přes 700 000 nosnic ve třech krajích. Do konce roku 2026 plánuje jeden z největších českých producentů vajec přebudovat všechny své klecové chovy. ČTK to řekl místopředseda společnosti Zdeněk Mlázovský. V roce 2027 musí podle zákona producenti v Česku s klecovým chovem skončit.

"V Janské dokončujeme poslední halu, naskladňování by pak mělo být začátkem příštího roku," řekl Mlázovský. S přebudováváním začala společnost na začátku loňského roku, kvůli nejisté ekonomické situaci ale úpravou prošly nejprve pouze dvě haly, s poslední se začalo později. Náklady na přebudování místa pro jednu nosnici byly podle Mlázovského v době materiálové a energetické krize na trhu až 1500 korun, nyní se pohybují kolem 1000 korun.

Práce na přeměně další farmy, kterou má společnost na Kolínsku, by podle něj měly začít příští rok. "Tam chceme kromě toho navyšovat kapacitu na 200 000 nosnic, takže příprava bude náročnější, bude například nezbytné posouzení EIA, s demoličními pracemi chceme začít ještě letos nebo na začátku příštího roku," uvedl Mlázovský. Zvýšenou kapacitu by společnost mohla v budoucnu využít pro přesun produkce z farmy v Opatovicích u Brna. "Jsme tam v nájmu, který končí v roce 2026, a zatím není rozhodnuto, jak dál, jednání ještě neproběhla," řekl Mlázovský. Farma v Městci Králové na Nymbursku, kde je zároveň třídírna vajec, už voliérový chov má.

Dobrou cenu pro producenty od konce minulého roku způsobil nedostatek vajec na evropském trhu daný šířením ptačí chřipky. Ekonomika je podle Mlázovského nyní i přes mírné zhoršení stále příznivá. "Velmi dobrá byla zhruba do letošního května až června, v létě je vždy určitý útlum a potom se začaly vzpamatovávat chovy největších dovozců a cena šla znovu dolů," řekl.

Mlázovský odhaduje, že v celém Česku je nyní kolem 50 procent nosnic v klecových chovech. Podle dřívějších odhadů Českomoravské drůbežářské unie vyjde jejich přebudování na jiný typ na tři miliardy korun. Producenti mohou využívat investiční dotace ministerstva zemědělství v Programu rozvoje venkova.

Společnost Proagro Nymburk loni hospodařila se ziskem 61,8 milionu korun, meziročně o 433 procent vyšším. Obrat se společnosti zvýšil o 27 procent na 1,28 miliardy korun. I přes ekonomicky náročný začátek loňského roku ho společnost hodnotí jako úspěšný. Hospodaření ovlivnil zejména růst cen krmných směsí, které se podílejí na nákladech zhruba z poloviny, uvádí firma ve výroční zprávě. Do září podnik vyráběl pod náklady. Produkce vajec společnosti meziročně klesla o 6,2 procenta, a to kvůli omezení chovu nosnic na farmě v Janské. Letos očekává, že produkci zvýší. Společnost zaměstnává zhruba 145 lidí.

