Prodej elektromobilů stoupl do května čtyřikrát na 947 vozů

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Prodej elektromobilů se letos do konce května meziročně zvýšil z 246 na 947 vozů, tedy téměř čtyřnásobně. Trh hybridů rostl o 31 procent na 3874 aut. Důvodem růstu je rozšířená nabídka značek v souvislosti s plněním emisních limitů. Vyplývá to z informací Svazu dovozců automobilů a firem. Zásadní vliv na prodeje měl vstup značky Škoda se svými elektrifikovanými modely Citigo a Superb. Škoda od ledna do května prodala 570 elektrických Citigo a 369 kusů hybridní verze Superbu. Ve stejném období loni tyto vozy nenabízela. Škoda se tak stala nejprodávanější značkou čistých elektromobilů na českém trhu. Druhá Hyundai prodala 178 elektromobil a třetí Renault 33 vozů. Následují Volkswagen a BMW. Trend růstu prodejů elektromobilů v ČR i napříč Evropou není podle Leoše Kabáta ze Schneider Electric překvapením. "Automobilky zvyšují nabídku ve snaze snížit průměrné emise prodávaných automobilů, a to i za cenu, že některé modely jsou částečně dotovány. Pozitivní roli v růstu prodejů sehrála bezesporu evropská směrnice o výkonnostních normách pro emise CO2 nových osobních automobilů, která platí od začátku letošního roku. Jak čísla ukazují, výrazně lépe si stojí plug-in hybridní auta, která jsou pro běžného uživatele praktičtější," podotkl. S několikanásobným růstem prodejů musí ale podle Kabáta korespondovat budování dostatečné sítě dobíjecích stanic pro elektromobily, která je konkrétně v České republice nedostatečná. Nulové dotace pro nákup elektromobilu pro koncové zákazníky a chybějící státní i legislativní podpora v této oblasti mohou brzy expanzi elektromobilů v našem regionu zbrzdit. V kategorii aut na hybridní pohon dlouhodobě vede průkopník této technologie Toyota, která za pět měsíců prodala 1441 hybridů, druhá je Suzuki s prodejem 461 vozů a třetí Mazda se 376 vozy. Škoda je čtvrtá. "Toyota v uplynulých pěti měsících prodala na českém trhu nejvíce vozů na elektrifikovaný pohon. Hybridy zároveň tvořily již více než 40 procent našich tuzemských prodejů. Je to dáno především jejich úsporností, uživatelským komfortem a spolehlivostí v kombinaci s vysokou zůstatkovou hodnotou a konkurenceschopnou cenou a nízkými provozními náklady," uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. Ve stejném období se prodalo 634 aut na zemní plyn CNG a 126 vozů se zabudovaným pohonem na LPG. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

