Prodej hybridů do červenece stoupl o 37 procent

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prodej nových aut s hybridním pohonem se za sedm měsíců letošního roku meziročně zvýšil o 37 procent na 5965 vozů. Prodej elektromobilů se pak více než ztrojnásobil na 1374 vozů. Za nárůstem stojí snaha automobilek plnit u nabízených modelů přísnější emisní limity CO2. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Nejprodávanější značkou hybridů je Toyota, které s 2067 vozy patří třetina trhu, následuje Suzuki s prodejem 771 aut, Mazda s 550 a na čtvrtém místě je díky hybridní verzi Superbu Škoda.

Škoda Auto je zároveň nejprodávanější značkou elektromobilů, když od začátku roku prodala 606 elektrických Citigo. Druhá je americká Tesla, která prodala 264 elektromobilů a třetí Hyundai s 224 prodanými vozy na elektřinu.

"Vozy s full hybridním pohonem se stávají stále žádanější volbou a přestávají být pouze alternativou ke klasickým benzínovým a dieselovým autům. Jejich cena je téměř srovnatelná a vozidla s kombinací benzínového agregátu a elektromotoru navíc nabízí nižší provozní náklady i zátěž životního prostředí, a to bez nutnosti dobíjení z externí sítě. U značky Toyota tvoří hybridy v Česku 42 procent prodávaných vozů, u Lexusu je to přes 90 procent," uvedl ředitel českého zastoupení Toyota a Lexus Martin Peleška.

U elektromobilů je vedle vyšší ceny hlavním kritériem dojezd na baterie a doba potřebná k jejich nabití. Ta se v současnosti u najrozšířenějšího typu dobíjecích stanic pohybuje kolem 1,5 hodiny, což je v porovnání s tankováním běžného paliva velmi dlouhá doba. Toyota spolu s Panasonikem nedávno oznámily, že do pěti let začnou prodávat baterii s pevným elektrolitem, kterou lze nabít do 15 minut.

Zatímco prodej elektrických vozů roste, celkový trh je stále na nižší úrovni než loni. Do července se prodej vlivem koronavirové epidemie propadl o 24 procent na 114.799 aut.

reklama