Obce či neziskové organizace mohou získat dotaci na nákup bezemisních vozů

pepa knotek 11.6.2025 08:03

Hodnocením ekologičnosti elektroaut dle LCA (celý životní cyklus) se zabývá ve světě řada institucí. V sousedním Německu ADAC došel k závěru, že elektroauta by musela najet 200 -700 tis. km (dle typu), aby se jeho dopad na životní prostředí srovnal s klasickým vozem. Takových nájezdů se ovšem drtivá většina současných elektroaut nedožije. Je to zelená propaganda, dotační byznys a ekologické zvěrstvo (toxické odpady vypouštěné do přírody kdesi ve světě jsou řádově desítky tun na jednu baterii).

