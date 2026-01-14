https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/producenti-potravin-dohoda-se-staty-mercosur-ohrozuje-konkurenceschopnost-v-eu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Producenti potravin: Dohoda se státy Mercosur ohrožuje konkurenceschopnost v EU

14.1.2026 16:41 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Pedro Reyna / Flickr.com
Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jihoamerickým uskupením Mercosur zásadně ohrožuje konkurenceschopnost evropského zemědělství a potravinářství. Evropské podniky budou vzhledem k tomu, že ve státech Mercosur se nemusí dodržovat tak přísné podmínky, čelit nerovné konkurenci. Vyplývá to z reakcí Agrární komory, Zemědělského svazu a Potravinářské komory, které má ČTK k dispozici. Negativní dopad může podle nich mít i malý dovoz z těchto zemí.
 
Státy EU schválily přijetí obchodní dohody v pátek. Dohodu podpořilo 21 zemí včetně Česka. Před vstupem v platnost bude o dohodě ještě hlasovat Evropský parlament. Obchodní dohoda s Mercosurem, který zahrnuje Brazílii, Argentinu, Paraguay, Uruguay a Bolívii, se připravovala 25 let. Ujednání vytvoří podle Evropské komise největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů.

Podle analytiků, které v neděli oslovila ČTK, je obchodní dohoda mezi EU a jihoamerickým uskupením Mercosur dobrou zprávou pro evropskou ekonomiku i pro samotné spotřebitele. Na evropském trhu se zvýší konkurence, což by mohlo vést ke snaze snižovat ceny výrobků a zvyšovat jejich kvalitu. Negativně by ale dohoda mohla zasáhnout zemědělce a výrobce potravin, připustili analytici.

"Nemůžeme hrát fér hru s někým, u koho nevíme, čím zvířata léčil, nebo čím ošetřoval plodiny. Zkontrolovat veškerou dovezenou produkci je v daném množství prakticky nemožné a u vysoce zpracovaných potravin nebo v případě veterinárních preparátů může uplynout ochranná lhůta, po které je daná látka jen těžko zjistitelná," uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal.

Dohoda nejvíc ohrožuje producenty hovězího masa, drůbeže a cukru, uvedly organizace. Potíže přitom mohou podle nich způsobit i malé dovozy. "Trh reaguje na levné dovozy extrémně rychle. Stačí relativně malý objem a cena letí dolů. Je naivní si myslet, že se to nedotkne evropských producentů. Dotkne, a zásadně," řekl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Podle něj to už ukázal obchod s Ukrajinou, kdy třeba dovozy cukru, které představovaly dvě až tři procenta evropské spotřeby, způsobily pokles cen o 35 procent a vedly také k uzavírání cukrovarů.

Problém podle organizací představuje i to, že ve státech Mercosur má produkce často negativní dopad na životní prostředí. "Už přes dva roky v Evropě řešíme přísné nařízení o odlesňování. Přitom u nás v Evropě k tomuto jevu nedochází, v Česku lesní plochy dokonce přibývají. A do této situace unie podepíše dohodu, která devastaci pralesů jinde na světě fakticky podpoří. Jde to proti zdravému rozumu i proti všem klimatickým závazkům, které EU tak hlasitě prosazuje," řekla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Pro evropské firmy budou v oblasti Mercosur platit mnohem nižší cla a nebudou muset čelit obchodním překážkám, se kterými se potýká většina ostatních zemí. Odhaduje se, že dohoda může zvýšit roční export EU do zemí Mercosur až o 39 procent, respektive 49 miliard eur (1,2 bilionu korun), což by mohlo podpořit více než 440.000 pracovních míst v celé Evropě.

Dále čtěte |
Pražská EVVOluce

