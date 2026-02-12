https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/produkce-odpadu-v-plzenskem-kraji-v-roce-2024-vzrostla-minimalne-na-2-1-mil.tun
Produkce odpadu v Plzeňském kraji v roce 2024 vzrostla minimálně na 2,1 milionu tun

12.2.2026 19:55 | PLZEŇ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Produkce veškerého odpadu v Plzeňském kraji v roce 2024 činila minimálně 2,1 milionu tun a meziročně vzrostla o půl procenta. Objem nebezpečného odpadu na jednoho obyvatele byl mezi 14 kraji ČR nejnižší, i když se meziročně zvýšil. Stoupl také objem komunálního odpadu, v přepočtu na počet obyvatel to bylo ale čtvrté nejnižší množství mezi kraji. Informace zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ). Kraj se předloni podílel na celkové produkci odpadů v ČR 5,3 procenta.
 
"V regionu bylo vyprodukováno přes 2,1 milionu tun odpadu celkem, z čehož 55 400 tun tvořil nebezpečný odpad," uvedla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. V přepočtu na jednoho obyvatele bylo v regionu vyprodukováno necelých 3500 kilogramů celkového odpadu. Z toho 91 kilogramů tvořil odpad nebezpečný, což bylo meziročně o 1,4 procenta více.

V roce 2024 se snížila meziroční produkce celkového odpadu v pěti krajích, nejvíce v karlovarském regionu, kde to bylo o více než 16 procent, naopak nejvíce vzrostla na Vysočině, téměř o 41 procent. Meziroční pokles produkce nebezpečného odpadu byl registrován u osmi krajů, z toho nejvýznamnější, o 40 procent, v moravskoslezském regionu.

Produkce komunálních odpadů v Plzeňském kraji přesáhla předloni 302 000 tun, meziročně o necelých sedm procent více, což činilo 494 kilogramu na obyvatele, meziročně o 30 kg víc. Nižší produkce odpadů na obyvatele byla jen v Libereckém kraji, Praze a Zlínském kraji. Nejvíce komunálního odpadu na občana vyprodukoval sever Moravy (651 kg).

"Proti roku 2020 bylo v Plzeňském kraji vyrobeno o 26 900 tun komunálního odpadu více, tedy o necelou desetinu. Nejvyšší meziroční přírůstek byl právě v roce 2024," uvedla Křížová. Odpady, které se z komunálních řadí mezi nebezpečné, zaznamenaly od roku 2020 pokles o osm procent, tedy o 44 tun.

Plzeňský kraj je rozlohou 7649 kilometrů čtverečních třetím největším krajem v republice, ale třetím nejméně zalidněným s hustotou 80,4 obyvatele na kilometr čtvereční. Vysoká koncentrace lidí je v Plzni a okolí, řídká v pohraničí.

