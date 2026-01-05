Programové prohlášení vyvolává kritiku i podporu mezi zájmovými skupinami
Prohlášení podle ekologů otevírá prostor pro zásahy do nejcennějších území, podporuje spalování odpadu před recyklací a nezohledňuje potřebu spravedlivé transformace energetiky.
"Vládní programové prohlášení přináší riziko pro nejcennější oázy přírody v naší zemi, ale i pro půdu a běžnou krajinu jako takovou, která pro lidi zajišťuje řadu funkcí," uvedl Jan Skalík z Hnutí Duha.
Kritika ekologických aktivistů směřuje také na energetiku. Podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha vláda mlží ohledně postupu uhelných elektráren. Jaroslav Bican z Greenpeace upozornil, že dokument nejasně stanovuje roli uhlí v energetickém mixu.
Naopak Hospodářská komora ČR hodnotí programové prohlášení pozitivně, co se týče hospodářství, energetiky a průmyslu. Prezident Zdeněk Zajíček (ODS) uvedl, že vláda se zaměřuje na dostupné a stabilní ceny energií, snižování byrokracie, dopravu a rozvoj infrastruktury. Komora vítá i deklarovaný záměr prosazovat české zájmy v EU a otevření otázek emisních povolenek či zákazu spalovacích motorů v evropské debatě.
Shoda mezi vládními prioritami a požadavky podnikatelského sektoru se podle Hospodářské komory promítá i do dalších oblastí, které mají přímý dopad na konkurenceschopnost české ekonomiky, jako je podpora hospodářského růstu a investic, digitalizace veřejné správy, podpora vědy, výzkumu a inovací nebo reforma vzdělávacího systému v reakci na změny na trhu práce.
Zajíček zdůraznil, že klíčová bude realizace deklarovaných kroků a jejich dlouhodobá udržitelnost z pohledu veřejných financí. Podnikatelský sektor podle něj rovněž očekává, že vláda zohlední nedostatek pracovní síly a napjatý trh práce a je připraven s kabinetem spolupracovat.
"Vláda začala hned po svém jmenování aktivně pracovat, což je pozitivní signál. O skutečném výsledku ale rozhoduje až cílová rovina – tedy zda se deklarované priority promění v konkrétní kroky a legislativní změny," uvedl Zajíček.
Koalice ANO, SPD a Motoristů se na svých programových prioritách shodla koncem října, necelý měsíc od sněmovních voleb a ještě před podpisem koaliční smlouvy. Mezi hlavní strategické směry řadí vláda levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupnost zdravotnictví či bydlení jako veřejný zájem. Slibuje také změny důchodového a sociálního systému.
