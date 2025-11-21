https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prostejov-chce-zapojit-podnikatele-do-odpadoveho-systemu-aby-zvysil-efektivitu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Prostějov chce zapojit podnikatele do odpadového systému, aby zvýšil efektivitu

21.11.2025 00:52 | PROSTĚJOV (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Tom Wachtel / Flickr
Prostějovská radnice chce zapojit místní podnikatele do městského systému odpadového hospodářství, aby zvýšila efektivitu jeho provozu. Někteří podnikatelé totiž nyní svůj odpad zdarma a nelegálně ukládají do kontejnerů na komunální a tříděný odpad, které jsou určeny pro obyvatele. Město tak na svoz a likvidaci odpadu musí více doplácet. Přípravu projektu schválila městská rada. Pro radnici ji zajistí společnost Odpadio, která se na tuto problematiku specializuje. ČTK to sdělil primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).
 
"Každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, má podle platné legislativy povinnost zajistit si řádnou likvidaci odpadu. V současné době však Prostějov neumožňuje podnikatelům zapojit se do městského systému odstraňování odpadu stanoveného v obecně závazné vyhlášce. To znamená, že podnikající osoby nemohou oficiálně využívat kontejnery na komunální a tříděný odpad určené pro obyvatele města," uvedl Pospíšil.

Část podnikatelů odpad do kontejnerů podle Pospíšila ukládá nelegálně a končí tak v systému financovaném z městského rozpočtu. Radnice ve výsledku platí svoz, třídění i další nakládání s odpadem, který nevznikl v domácnostech. "Podle zákona o odpadech může podnikatel uzavřít smlouvu s obcí, pokud ta nabízí zapojení do systému odpadového hospodářství prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Uzavřením smlouvy se podnikatelé stanou součástí městského systému nakládání s odpady a mohou tak legálně využívat kontejnery na tříděný i směsný komunální odpad stejně jako obyvatelé města. A právě toto zapojení bude nový systém umožňovat," podotkl Pospíšil.

Radnice prostřednictvím společnosti Odpadio zjistí, které podnikatelské subjekty na území Prostějova působí. Podnikatelé budou vyzváni k tomu, aby doložili uzavření smlouvy na svoz a likvidaci odpadu. Pokud smlouvu nemají, přijde na řadu jejich zapojení do městského odpadového systému. "Cílem zavedení tohoto systému je vytvořit transparentní, spravedlivé a udržitelné prostředí pro všechny, kteří v Prostějově podnikají, a zároveň snížit finanční zátěž města spojenou s nelegálním nakládáním s odpady," uvedla primátorova náměstkyně Marcela Župková (ANO).

Prostějovská radnice příští rok neplánuje zvýšení ročního poplatku za komunální odpad, zůstat má na letošních 996 korunách na jednoho obyvatele. Poplatek ale podle Pospíšila pokrývá jen část nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Loni činily 69 milionů korun a město muselo doplatit 25 milionů korun. Letošní příspěvek města Pospíšil odhadl na 31 milionů korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
holub Foto: sanjiv nayak Unsplash M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků Popelnice na chodníku Foto: Depositphotos Veřejná místa v širším centru Plzně budou bez popelnic, říká novela vyhlášky Betonová skruž Foto: Depositphotos ČSÚ: Regionální subjekty daly loni do ekologie v Plzeňském kraji 1,3 miliardy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist