Prostějov chce zapojit podnikatele do odpadového systému, aby zvýšil efektivitu
Část podnikatelů odpad do kontejnerů podle Pospíšila ukládá nelegálně a končí tak v systému financovaném z městského rozpočtu. Radnice ve výsledku platí svoz, třídění i další nakládání s odpadem, který nevznikl v domácnostech. "Podle zákona o odpadech může podnikatel uzavřít smlouvu s obcí, pokud ta nabízí zapojení do systému odpadového hospodářství prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Uzavřením smlouvy se podnikatelé stanou součástí městského systému nakládání s odpady a mohou tak legálně využívat kontejnery na tříděný i směsný komunální odpad stejně jako obyvatelé města. A právě toto zapojení bude nový systém umožňovat," podotkl Pospíšil.
Radnice prostřednictvím společnosti Odpadio zjistí, které podnikatelské subjekty na území Prostějova působí. Podnikatelé budou vyzváni k tomu, aby doložili uzavření smlouvy na svoz a likvidaci odpadu. Pokud smlouvu nemají, přijde na řadu jejich zapojení do městského odpadového systému. "Cílem zavedení tohoto systému je vytvořit transparentní, spravedlivé a udržitelné prostředí pro všechny, kteří v Prostějově podnikají, a zároveň snížit finanční zátěž města spojenou s nelegálním nakládáním s odpady," uvedla primátorova náměstkyně Marcela Župková (ANO).
Prostějovská radnice příští rok neplánuje zvýšení ročního poplatku za komunální odpad, zůstat má na letošních 996 korunách na jednoho obyvatele. Poplatek ale podle Pospíšila pokrývá jen část nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Loni činily 69 milionů korun a město muselo doplatit 25 milionů korun. Letošní příspěvek města Pospíšil odhadl na 31 milionů korun.
