Protivládní demonstrace v Peru mají další oběť. Úřady uzavřely Machu Picchu

Při protivládních protestech v Peru v sobotu na jihu země zemřel jeden člověk. Demonstrace požadující odstoupení prozatímní prezidentky Diny Boluarteové a rozpuštění Kongresu tak mají od začátku prosince už 46 obětí na životech, včetně jednoho policisty. Úřady kvůli pokračujícím nepokojům uzavřely turistickou atrakci Machu Picchu, uvedla agentura AFP. Podle BBC na místě kvůli přerušené dopravě uvázly stovky lidí, zejména zahraničních turistů. Násilnosti v zemi a "nepřiměřené použití síly ozbrojenými složkami" odsoudila Evropská unie. Po pátečních demonstracích ve městě Ilave byl 62letý muž převezen do místní nemocnice se zlomeninou stehenní kosti, uvedla agentura EFE. Muž patřil k osmi vážně zraněným, které místní lékaři ošetřili. Další muž má průstřel břicha, ostatní mají zlomeniny a pohmožděniny. "Žádáme policii, aby nepoužívala nepřiměřenou sílu," řekl místní ombudsman Jacinto Ticona. Ministr vnitra Vicente Romero řekl, že demonstrace jsou plánovaná a koordinovaná akce se záměrem vydírat vládu. Rozhodnutí uzavřít Machu Picchu a okolní turistické trasy ministerstvo kultury zdůvodnilo "situací ve společnosti" a obavami o zdraví turistů. Na místo je možné se dostat po horské stezce nebo vlakem, ten je ale kvůli nepokojům už od čtvrtka mimo provoz. Dříve zakoupené vstupenky do areálu zbudovaného v 15. století Inky budou v platnosti ještě měsíc po skončení protestů, lidé si je ale také mohou nechat proplatit, uvedlo ministerstvo kultury. "Nynější sociální a politická krize by se měla řešit při plném respektování ústavního pořádku, právního státu a lidských práv," uvedla Evropská unie v prohlášení. "EU vyzývá (peruánskou) vládu a všechny politické aktéry, aby urychleně podnikli kroky k obnovení klidu a zajistili inkluzivní dialog za účasti občanské společnosti a dotčených komunit," dodává EU.



