Provozovatelé palíren na jižní Moravě očekávají nejhorší sezonu za poslední léta

Pěstitelské pálenice na jižní Moravě očekávají nejhorší sezonu za poslední léta. Mnoho z nich již zahájilo provoz, ovoce je ale málo, hlavně meruněk. Některé palírny vyhlíží sezonu švestek či hrušek, kterých podle provozovtelů bude víc. Cena za litr alkoholu zůstává zatím přibližně stejná jako loni, řekli ČTK oslovení provozovatelé pálenic.

Dva týdny je v provozu palírna ve Viničných Šumicích na Brněnsku, Marie Stejskalová z palírny vyhodnotila letošní sezonu jako nejhorší za 33 let fungování. "Normálně pálíme 200 litrů denně, letos jsme zatím vypálili 100 litrů třešní za dva týdny. Už nevíme, jak vypadá meruňka. Ovoce je letos dost akorát na koláče nebo marmeládu," řekla Stejskalová.

Jeden kotel třešní vypálil letos i Jan Dostál z pálenice v Heršpicích na Vyškovsku. "To je nejhorší sezona za 35 let. Meruněk je málo, nemáme objednávky. Doufám ale, že budou švestky, a vypadá to, že budou i hrušky," uvedl Dostál.

V Pěstitelské palírně sv. Urban v Syrovicích na Brněnsku sezonu teprve zahájí. "Předpokládáme ale, že sezona bude rekordně nejhorší. Nějaké objednávky však máme," řekl za palírnu Oldřich Sedlář.

Cenu za litr alkoholu se oproti loňskému roku zvýší zatím nepatrně, a to kvůli vyšším provozním nákladům. "U nás máme litr alkoholu za 180 korun, což je asi o deset korun víc. Nemusíme zdražovat tolik, máme vlastní zdroj vody," řekla Stejskalová. V heršpické palírně zůstává cena stejná jako loni, Dostál však předpokládá, že od příštího roku se do ceny promítne vyšší spotřební daň. "Alkohol pak bude dražší i o 16 korun a vyšší cena možná lidi odradí," uvedl Dostál.

Stejskalová však vidí další rok optimisticky. "Letos všichni vypijí zásoby, které si udělali v minulých letech. A příští rok lidi budou zase sbírat všechno ovoce, pálit a dělat si zásoby znovu," doplnila.

